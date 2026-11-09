Riskkapitaljätten Sequoia Capital har på ett år gjort sig av med nästan allt som förknippas med förre chefen Roelof Botha. Antalet partners har halverats, Bothas flaggskeppsfond har avvecklats och nu stängs Londonkontoret.
Sequoia halverar antalet partners – river upp Bothas arv
Det amerikanska riskkapitalbolaget Sequoia Capital har genomgått en genomgripande omorganisation sedan förre chefen Roelof Botha petades för ett år sedan. Det skriver Financial Times.
Bolagets nya co-chefer, Alfred Lin och Pat Grady, har halverat antalet general partners, gjort organisationen plattare och monterat ned Sequoia Capital Fund. Den evighetsfonden var Bothas egen skapelse och skulle låta Sequoia behålla sina bästa innehav långt efter börsnoteringen.
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Stängningen av Londonkontoret, som meddelades i onsdags, är det sista steget i omställningen.
”Att lägga mer energi på färre personer och saker innebär bättre stöd för grundarna vi backar”, skrev Sequoias sju partners i ett uttalande.
”Älskade process och hierarki”
Nuvarande och tidigare anställda, investerare och grundare säger till FT att omställningen är ett erkännande av felsteg, främst att Sequoia inte tog vara på AI-boomen fullt ut.
”Han älskade process och hierarki. Resten av teamet gjorde inte det”, säger en person som arbetat med Botha till FT.
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Alla delar inte den bilden. En annan källa säger att nedmonteringen raderar Sequoias eget arv, inte Bothas, och att bolaget nu blir svårt att skilja från konkurrenterna.
Brytningen blev definitiv i juni. Då tog Botha enligt FT plats i styrelsen för Elon Musks SpaceX utan att först informera Sequoia. Utnämningen begränsade Sequoias möjlighet att handla med sitt SpaceX-innehav, värt omkring 20 miljarder dollar. Sequoia uppger att man fortfarande samarbetar nära med Botha kring bolag och styrelser. Botha avböjer att kommentera.
Satsar stort på AI
Under Botha var Sequoia mer avvaktande till AI än konkurrenterna. Bolaget varnade för överproduktion av halvledare 2023 och för en AI-bubbla 2024. Samma år stod Sequoia utanför två finansieringsrundor i OpenAI, när ChatGPT-bolaget värderades till 157 miljarder dollar.
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Lin och Grady har slagit om. I år har Sequoia investerat tungt i OpenAI:s senaste runda, som tog in 122 miljarder dollar, och lagt mer än 2 miljarder dollar i konkurrenten Anthropic.
Sequoia har också stängt acceleratorn Arc och sitt scoutprogram, slagit ihop teamen för tidiga bolag och tillväxtbolag och slopat partnermötet på måndagar, enligt The Next Web.
Lämnar London
Londonkontoret öppnades 2020. Flera anställda förlorar nu jobbet, enligt Sifted. Luciana Lixandru, som värvades från Accel som Sequoias första partner i Europa, stannar i Europa. Där ska hon göra egna investeringar och arbeta vidare med befintliga portföljbolag.
Matt Miller, partnern som flyttade från Silicon Valley för att bygga upp kontoret, är känd i Sverige. Det var han som 2024 krävde att Michael Moritz skulle avgå som ordförande i Klarna, men Sequoia backade bara dagar senare och Miller fick lämna styrelsen, enligt Bloomberg. Miller lämnade Sequoia förra året för att starta en egen fond.
Sequoia har länge varit största ägaren i Klarna, där bolaget gick in 2010 och där Moritz senare blev ordförande.
Enligt FT leddes Sequoias mest uppmärksammade europeiska affärer på senare år ändå av USA-baserade partners. Det gäller till exempel ElevenLabs och David Silvers Ineffable Intelligence.
”Pucken har flyttat till San Francisco”, säger en person till FT.
Sequoia är inte först med att lämna London. Coatue och Andreessen Horowitz har redan stängt sina kontor där, något som tidningen beskriver som en olycksbådande signal för Londons roll som nav för riskkapital i Europa.