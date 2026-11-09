Sequoia halverar antalet partners – river upp Bothas arv

Det amerikanska riskkapitalbolaget Sequoia Capital har genomgått en genomgripande omorganisation sedan förre chefen Roelof Botha petades för ett år sedan. Det skriver Financial Times.

Bolagets nya co-chefer, Alfred Lin och Pat Grady, har halverat antalet general partners, gjort organisationen plattare och monterat ned Sequoia Capital Fund. Den evighetsfonden var Bothas egen skapelse och skulle låta Sequoia behålla sina bästa innehav långt efter börsnoteringen.

Missa inte: Fintechjättens miljardbud sprack – nu tvingas Monzo söka nya investerare. Realtid

Stängningen av Londonkontoret, som meddelades i onsdags, är det sista steget i omställningen.

”Att lägga mer energi på färre personer och saker innebär bättre stöd för grundarna vi backar”, skrev Sequoias sju partners i ett uttalande.

”Älskade process och hierarki”

Nuvarande och tidigare anställda, investerare och grundare säger till FT att omställningen är ett erkännande av felsteg, främst att Sequoia inte tog vara på AI-boomen fullt ut.

”Han älskade process och hierarki. Resten av teamet gjorde inte det”, säger en person som arbetat med Botha till FT.

ANNONS

Läs även: Kinesiskt kulturskifte hos Riva – toppchefer lämnar. Dagens PS

Alla delar inte den bilden. En annan källa säger att nedmonteringen raderar Sequoias eget arv, inte Bothas, och att bolaget nu blir svårt att skilja från konkurrenterna.

Brytningen blev definitiv i juni. Då tog Botha enligt FT plats i styrelsen för Elon Musks SpaceX utan att först informera Sequoia. Utnämningen begränsade Sequoias möjlighet att handla med sitt SpaceX-innehav, värt omkring 20 miljarder dollar. Sequoia uppger att man fortfarande samarbetar nära med Botha kring bolag och styrelser. Botha avböjer att kommentera.