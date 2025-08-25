Intel gav Trump blodad tand – nu vill han ha mer

I fredags stod det klart att USA går in som tioprocentig ägare i chiptillverkaren Intel, vilket bland annat BBC rapporterade om.

Affären har fått både ris och ros. Kritikerna menar att det är ett hot mot den ekonomiska friheten. De anser att ägande på ett farligt vis luckrar upp gränserna mellan företag och stat.

Donald Trump däremot är nöjd med avtalet med Intel. På sitt social medium Truth Social har han nu gått ut med att han är beredd att göra flera sådana affärer i framtiden.

”Jag kommer göra deals som den här vårt land hela dagen lång”, skrev han då.

Presidenten beklagade sig också över alla ”dumma personer” som är upprörda över ett avtal. Avtalet kommer enligt honom att bidra med mer pengar och fler jobb till landet.

Ska inte blanda sig i Intels affärer

Andelen är värd cirka 8,9 miljarder dollar. En del kommer från bidragsfinansiering i samband med lagen om chip, den så kallade CHIPS Act. Resten kommer att hamna under separata statliga anslag för program i samband med tillverkning av säkra chips.

Kevin Hastert, ekonomisk rådgivare till Vita Huset, sa under måndagsmorgonen att Intel-draget är en del i en större strategi. Den handlar om skapandet av en statlig förmögenhetsfond där fler företag kan komma att ingå.

Samtidigt betonar Hastert att USA inte kommer att lägga sig i Intels verksamhet.

Trump skrev redan i februari på beslut om att starta en förmögenhetsfond. Vilket är mycket vanligare bland mindre länder som Norge som har världens största fond som finansierats av landets oljeindustri.