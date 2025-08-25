Realtid
Realtid.se
Affärer

Intel gav Trump blodad tand – nu vill han ha mer

Donald Trump kan tänka sig köpa sig in i fler företag än bara Intel. Foto: (Jacquelyn Martin /AP / TT / Unsplah)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Amerikanska staten har i en kontroversiell deal tagit en tioprocentig andel i krisande Intel. Men det kan bara vara början enligt den amerikanska presidenten.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

kvinnors
Spela klippet
Realtid TV

Kvinnors bolag värderas lägre – hennes fond ska ändra på det

12 aug. 2025

I fredags stod det klart att USA går in som tioprocentig ägare i chiptillverkaren Intel, vilket bland annat BBC rapporterade om.

Affären har fått både ris och ros. Kritikerna menar att det är ett hot mot den ekonomiska friheten. De anser att ägande på ett farligt vis luckrar upp gränserna mellan företag och stat.

Donald Trump däremot är nöjd med avtalet med Intel. På sitt social medium Truth Social har han nu gått ut med att han är beredd att göra flera sådana affärer i framtiden.

Läs även:
Gränserna suddas ut – Trump vill äga Intel. Dagens PS

”Jag kommer göra deals som den här vårt land hela dagen lång”, skrev han .

Presidenten beklagade sig också över alla ”dumma personer” som är upprörda över ett avtal. Avtalet kommer enligt honom att bidra med mer pengar och fler jobb till landet.

Ska inte blanda sig i Intels affärer

Andelen är värd cirka 8,9 miljarder dollar. En del kommer från bidragsfinansiering i samband med lagen om chip, den så kallade CHIPS Act. Resten kommer att hamna under separata statliga anslag för program i samband med tillverkning av säkra chips.

ANNONS

Kevin Hastert, ekonomisk rådgivare till Vita Huset, sa under måndagsmorgonen att Intel-draget är en del i en större strategi. Den handlar om skapandet av en statlig förmögenhetsfond där fler företag kan komma att ingå.

Samtidigt betonar Hastert att USA inte kommer att lägga sig i Intels verksamhet.

Läs även:
Oron sprider sig: Nvidias besked avgör. Dagens PS

Trump skrev redan i februari på beslut om att starta en förmögenhetsfond. Vilket är mycket vanligare bland mindre länder som Norge som har världens största fond som finansierats av landets oljeindustri.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Ovanligt, men inte helt nytt

USA är inte ett land som är känt för statligt ägande i bolag. Men det har hänt tidigare menar Kevin Hastert. Han refererar till statens ägarandelar i Fannie Mae och Freddie Mac under finanskrisen.

Under den stora finanskrisen 2008 tog även amerikanska regeringen en majoritetsandel i biltillverkaren General Motors, som då var redo att gå i konkurs.

Läs även:
Brittiska bolaget slog Intel – siktar på Nvidia. Realtid

ANNONS

USA har nu också ingått avtal med Nvidia och AMD. Bolagen tillåts exportera vissa chip i utbyte mot att den amerikanska staten får 15 procent av intäkterna.

Kritiseras för att vara oamerikanskt

Den här nya given där staten och kapitalet närmar sig varandra uppskattas dock inte av alla.

”Att slösa med offentliga pengar skapar främst möjligheter till korruption och politisk favorisering. Att köpa vissa konkursdrabbade företag är bara en tillfällig respit”, skriver Washington Post på sin ledarsida.

Enligt ledarsidan så är den här sortens affärer ett frånsteg från amerikanska principer.

”USA borde inte försöka slå Kina genom att bli Kina. Vi borde konkurrera som vi alltid har gjort: genom att förlita oss på det fria företagandesystem som har tjänat oss så väl så länge”, skriver man.

I Financial Times skriver ekonomen Michael Strain att den nya policyn inte så mycket är ett uttryck för strategisk statskapitalism som ren opportunism. I förlängningen anser han att den här sortens policy är ett hot mot den ”ekonomiska friheten” i landet.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpIntelUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS