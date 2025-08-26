Oljefonden går fram som en bulldozer – säljer av ännu mer

I början av augusti framkom det att den norska oljefonden (NBIM), världens största fond, har investerat i israeliska företag som bland annat servat israeliska bombflygplan.

För detta har fonden kritiserats kraftigt från flera håll och fonden har sedermera sålt av delar av sitt innehav i israeliska bolag samt meddelat att de kan sälja av mer.

Det är också vad oljefonden nu har gjort när de säljer av innehav i fem israeliska banker, men även sitt innehav i den amerikanska maskintillverkaren Caterpillar, rapporterar CNBC.

Bulldozers används i krigsföringen

Enligt oljefonden har man tagit beslutet efter rekommendationer från sitt egna etikråd. De anser att det föreligger en: ”oacceptabel risk att företagen bidrar till allvarliga kränkningar av individers rättigheter i krigs- och konfliktsituationer.

Anledningen till att man inte bara drar sig ur israeliska bolag, utan även amerikanska Caterpillar är att man anser att israeliska myndigheter använder sig av bolagets produkter ”i den utbredda olagliga förstörelsen av palestinsk egendom.”

Oljefonden hade innan försäljningen en andel på 2,4 miljarder dollar i företaget i slutet av 2024, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av bolagets aktier.