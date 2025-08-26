Den norska oljefonden har fått kritik för innehav av aktier i israeliska bolag. Nu säljer de av innehav i maskintillverkaren Caterpillar och fem israeliska banker.
Oljefonden går fram som en bulldozer – säljer av ännu mer
I början av augusti framkom det att den norska oljefonden (NBIM), världens största fond, har investerat i israeliska företag som bland annat servat israeliska bombflygplan.
För detta har fonden kritiserats kraftigt från flera håll och fonden har sedermera sålt av delar av sitt innehav i israeliska bolag samt meddelat att de kan sälja av mer.
Det är också vad oljefonden nu har gjort när de säljer av innehav i fem israeliska banker, men även sitt innehav i den amerikanska maskintillverkaren Caterpillar, rapporterar CNBC.
Bulldozers används i krigsföringen
Enligt oljefonden har man tagit beslutet efter rekommendationer från sitt egna etikråd. De anser att det föreligger en: ”oacceptabel risk att företagen bidrar till allvarliga kränkningar av individers rättigheter i krigs- och konfliktsituationer.
Anledningen till att man inte bara drar sig ur israeliska bolag, utan även amerikanska Caterpillar är att man anser att israeliska myndigheter använder sig av bolagets produkter ”i den utbredda olagliga förstörelsen av palestinsk egendom.”
Oljefonden hade innan försäljningen en andel på 2,4 miljarder dollar i företaget i slutet av 2024, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av bolagets aktier.
Banker stödjer byggande bosättare
De banker som oljefonden valt att lämna är First International Bank of Israel, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot Bank, Fibi Holdings och Bank Hapoalim.
Anledningen till att även dessa banker ingår i listan av företag som NBIM inte längre kan investera i är att dessa fem banker finansierar byggverksamheter ”som bidrar till upprätthållandet av israeliska bosättningar”, säger det etiska rådet i sin rekommendation, skriver The Guardian.
Oljefonden har sagt att de ska sälja alla innehav i israeliska företag utanför sitt aktieindex ”så snart som möjligt” samt säga upp kontrakt med externa kapitalförvaltare i Israel.
Det fanns 56 israeliska företag i dess index i slutet av första halvåret, vilket de hade minskat till 38 per den 14 augusti.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
