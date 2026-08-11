Värmepumpsbolaget Aira, grundat av riskkapitalisten Harald Mix, växer snabbt. Försäljningen steg 54 procent förra året. Ändå har revisorn för första gången i bolagets historia uttryckt ”betydande tvivel” om den fortsatta driften. Det väcker obehagliga minnen: varken Northvolt eller Stegra, Mix andra stora satsningar, fick en sådan varning innan de hamnade i kris.
Kinnevik skrev ner värdet 73 procent, men revisorn tror på Aira
Aira ökade sin nettoomsättning med 54 procent under 2025, till 1,35 miljarder kronor. Samtidigt växte förlusten till 1,38 miljarder kronor, upp från 1,24 miljarder året innan.
Vid årsskiftet hade bolaget 568 miljoner kronor kvar i kassan. Revisorn PwC konstaterar i årsredovisningen att Aira inte säkrat det kapital som krävs för att finansiera fortsatt drift, och skriver att det finns ”betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten” om inte nytt kapital tillförs.
Aira kan få nytt kapital
Revisorns bedömning är dock inte entydigt dyster: PwC pekar samtidigt på att bolaget för en ”pågående positiv dialog med befintliga och potentiella investerare”, vilket bedöms ge goda förutsättningar att säkra kapitalet i tid.
Sedan årsskiftet har ägarna redan skjutit till 220 miljoner kronor i aktieägarlån, men enligt revisorn krävs ytterligare finansiering under 2026.
Kinnevik skrev ned rejält
Bland Airas storägare finns Temasek (21,4 procent), Altor (21,4 procent), Kinnevik (20,4 procent) och Eterna Invest (18,1 procent).
Kinnevik har skrivit ner värdet på sitt innehav kraftigt: från 1,31 miljarder kronor i slutet av september 2025 till 353 miljoner kronor i våras – en nedgång på 73 procent.
Tidigare bolag spökar
Just jämförelsen med Mix tidigare bolag är det som gör revisorsvarningen extra uppmärksammad. Northvolt, som gick i konkurs i mars 2025 efter att ha förbrukat miljardbelopp utan att lyckas resa tillräckligt nytt kapital, fick ingen motsvarande varning i sin årsredovisning innan krisen briserade.
Detsamma gällde stålbolaget Stegra i Boden, som hade en förbrukningstakt på 500 miljoner kronor i veckan under 2025, trots att bolagets vd tidigare försäkrat att man var ”fullt finansierade”. Mix avgick som styrelseordförande i Stegra i oktober 2025.
Annan affärsmodell
Skillnaden mot Northvolt och Stegra ligger i affärsmodellen. De värmepumpar Aira säljer är efterfrågade, färdiga konsumentprodukter i en marknad som växer strukturellt i takt med elektrifieringen av uppvärmning i Europa, snarare än att bygga kapitalintensiv tung industri från grunden som batteri- och stålfabrikerna gjorde.
Konkurrenten Nibe, som är lönsamt och etablerat sedan decennier, visar att affärsidén i sig är beprövad. Airas utmaning handlar i stället om att bolaget expanderar så snabbt att förlusterna växer nästan i takt med försäljningen, vilket gör det beroende av kontinuerliga kapitaltillskott för att hinna nå lönsamhet innan pengarna tar slut.