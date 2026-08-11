Kinnevik skrev ner värdet 73 procent, men revisorn tror på Aira

Aira ökade sin nettoomsättning med 54 procent under 2025, till 1,35 miljarder kronor. Samtidigt växte förlusten till 1,38 miljarder kronor, upp från 1,24 miljarder året innan.

Vid årsskiftet hade bolaget 568 miljoner kronor kvar i kassan. Revisorn PwC konstaterar i årsredovisningen att Aira inte säkrat det kapital som krävs för att finansiera fortsatt drift, och skriver att det finns ”betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten” om inte nytt kapital tillförs.

Aira kan få nytt kapital

Revisorns bedömning är dock inte entydigt dyster: PwC pekar samtidigt på att bolaget för en ”pågående positiv dialog med befintliga och potentiella investerare”, vilket bedöms ge goda förutsättningar att säkra kapitalet i tid.

Sedan årsskiftet har ägarna redan skjutit till 220 miljoner kronor i aktieägarlån, men enligt revisorn krävs ytterligare finansiering under 2026.