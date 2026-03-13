De stora skyskraporna och gröna städerna får vänta ytterligare ett tag. Saudiarabien måste hålla i den annars så tjocka plånboken.
Saudiskt byggfiasko – måste banta lyxplanerna
Saudiarabiens spektakulära byggplaner har fått världen att häpna.
Men nu måste de högtflygande planerna landa något efter flera år av gigantiska visioner.
Flera av de mest uppmärksammade projekten som presenterades inom ramen för landets omställningsprogram Vision 2030 har bromsats, bantats eller skjutits upp när kostnaderna stigit.
Vill bygga helt nya städer
Under fastighetsmässan Mipim i Cannes märks förändringen tydligt, skriver Fastighetsvärlden.
De stora saudiska satsningarna finns fortfarande på plats, men de mest extrema visionerna lyfts inte fram lika starkt som tidigare. I stället presenteras projekt som är mer realistiska i omfattning.
När kronprins Mohammed bin Salman lanserade Vision 2030 var målet att minska landets beroende av olja och bygga en ny ekonomi baserad på turism, teknologi och internationella investeringar.
Resultatet blev en rad så kallade giga-projekt med futuristiska städer, turistdestinationer och rekordbyggnader.
Ville ha en linjär stad
Det mest uppmärksammade projektet är Neom, en planerad megaregion vid Röda havet med en ursprunglig budget på omkring 500 miljarder dollar.
Området skulle bli ett globalt centrum för innovation och innehålla flera futuristiska stadsdelar.
En av dessa är The Line, en spegelklädd linjär stad som enligt de ursprungliga planerna skulle sträcka sig 170 kilometer genom öknen, skriver Yahoo Finance.
Har behövt banta rejält
Projektet marknadsfördes som en bilfri stad med snabbtåg och plats för upp till 1,5 miljoner invånare redan till 2030.
Nu har planerna kraftigt reducerats. I stället för hundratals kilometer kan endast några få kilometer stå färdiga till slutet av decenniet. Även befolkningsmålen har sänkts betydligt i den första etappen.
Samtidigt har kostnaderna för Neom vuxit kraftigt. Interna beräkningar pekar på att hela projektet kan komma att kosta flera biljoner dollar och ta många decennier att färdigställa.
Försenad öppning
Även flera delprojekt har stött på problem. Den planerade semesterön Sindalah i Röda havet har blivit betydligt dyrare än beräknat och öppningen har försenats.
Den futuristiska skidorten Trojena i bergen har också fått sin tidsplan förskjuten.
Liknande omprövningar sker i huvudstaden Riyadh. Projektet Mukaab, en enorm kubformad byggnad tänkt att rymma ett helt stadscentrum, har pausats medan myndigheterna ser över ekonomin, vilket Realtid har skrivit om tidigare.
