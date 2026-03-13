Saudiskt byggfiasko – måste banta lyxplanerna

Saudiarabiens spektakulära byggplaner har fått världen att häpna.

Men nu måste de högtflygande planerna landa något efter flera år av gigantiska visioner.

Flera av de mest uppmärksammade projekten som presenterades inom ramen för landets omställningsprogram Vision 2030 har bromsats, bantats eller skjutits upp när kostnaderna stigit.

Vill bygga helt nya städer

Under fastighetsmässan Mipim i Cannes märks förändringen tydligt, skriver Fastighetsvärlden.

De stora saudiska satsningarna finns fortfarande på plats, men de mest extrema visionerna lyfts inte fram lika starkt som tidigare. I stället presenteras projekt som är mer realistiska i omfattning.

När kronprins Mohammed bin Salman lanserade Vision 2030 var målet att minska landets beroende av olja och bygga en ny ekonomi baserad på turism, teknologi och internationella investeringar.

Resultatet blev en rad så kallade giga-projekt med futuristiska städer, turistdestinationer och rekordbyggnader.