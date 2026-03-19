Hormuz är inte det största hotet längre: "Ny nivå"

Eskaleringen av attacker mot energianläggningar i Mellanöstern skapar växande oro för den globala ekonomin.

Enligt råvaruanalytikern Christian Kopfer är det inte längre en eventuell blockad av Hormuzsundet som utgör det största hotet.

Istället pekar han på risken för långvariga skador på olje- och gasinfrastruktur.

Flera attacker

”Kan det här utvidgas till attacker mot olje- och gasproduktion, raffinaderier, infrastruktur eller hamnar, då tar vi det här till en ny nivå. Då är inte Hormuzsundet det största problemet längre”, säger han till Dagens Nyheter.

Under de senaste dygnen har flera anläggningar i regionen träffats. Efter attacker kopplade till konflikten mellan Israel och Iran har även mål i Qatar, Kuwait och Förenade arabemiraten utsatts för attacker eller hot.

Utvecklingen har redan påverkat energimarknaderna.

Stigande oljepriser

Priset på Brentolja har tillfälligt stigit över 119 dollar per fat, samtidigt som gaspriserna i Europa ökar kraftigt och bensinpriserna i USA nått de högsta nivåerna på flera år.

Situationen förvärrades ytterligare när ett raffinaderi i Yanbu i Saudiarabien tvingades stänga efter en drönarincident. Störningar där kan få stor påverkan på det globala utbudet.