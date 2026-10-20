Det har varit ett turbulent år för Saudiarabien. De högtflygande planerna har behövt ställas in, och kriget i Mellanöstern stör landet rejält.
Mardrömsår för Saudiarabiens kronprins – tvingas ställa in stora planer
Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman står inför ett av sina svåraste år sedan han tog makten.
Huthirebellernas attacker tillsammans med en försvagad ekonomi har satt hans ambitioner för kungariket under hård press.
Ett tydligt tecken på krisen är att det årliga investeringstoppmötet Future Investment Initiative i Riyadh har skjutits upp till nästa år.
Behövt lägga projekt på is
Evenemanget, som ofta kallas ”öknens Davos”, skulle ha inletts den 26 oktober och samlat statsledare, finansprofiler och företagsledare.
Men efter flera veckors robot- och drönarattacker från de Iranstödda huthirebellerna i Jemen beslutade arrangörerna att ställa in årets möte, enligt Wall Street Journal.
Attackerna har bland annat drabbat flygplatsen i Riyadh, där en robotattack den 10 oktober dödade 13 personer. Flera västländer har avrått sina medborgare från att resa till Saudiarabien.
Konflikten hotar samtidigt kronprinsens ekonomiska reformprogram. Flera stora projekt har lagts på is när de offentliga finanserna pressats, samtidigt som lönerna inte har hållit jämna steg med inflationen, skriver The Economist.
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Står inför strategiskt dilemma
De årliga utländska direktinvesteringarna uppgår till omkring en tredjedel av målet på 100 miljarder dollar.
Internationella valutafonden, IMF, räknade för ett år sedan med att Saudiarabiens ekonomi skulle växa med 4 procent under 2026. Nu väntas i stället en nedgång på 3,3 procent.
Kronprinsen står också inför ett strategiskt dilemma i Jemen. En militär offensiv riskerar att dra in landet i ett långvarigt krig, medan fortsatta flyganfall bedöms ha begränsade möjligheter att besegra huthirebellerna.
Ett avtal skulle samtidigt kunna befästa rebellernas kontroll över delar av landet.
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Beroende av oljeintäkter
Även relationen till USA:s president Donald Trump har blivit en källa till oro. Saudiarabien har försökt stärka banden till Washington genom omfattande investeringslöften, men kronprinsen har inte lyckats förhindra USA:s krig mot Iran.
Trots krisen bedöms Mohammed bin Salmans ställning på hemmaplan vara relativt säker.
Han har under sitt styre centraliserat makten och undanröjt potentiella rivaler.
På längre sikt återstår dock en grundläggande utmaning. Saudiarabien är fortfarande starkt beroende av oljeintäkter och amerikanskt militärt skydd.
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