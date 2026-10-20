Mardrömsår för Saudiarabiens kronprins – tvingas ställa in stora planer

Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman står inför ett av sina svåraste år sedan han tog makten.

Huthirebellernas attacker tillsammans med en försvagad ekonomi har satt hans ambitioner för kungariket under hård press.

Ett tydligt tecken på krisen är att det årliga investeringstoppmötet Future Investment Initiative i Riyadh har skjutits upp till nästa år.

Behövt lägga projekt på is

Evenemanget, som ofta kallas ”öknens Davos”, skulle ha inletts den 26 oktober och samlat statsledare, finansprofiler och företagsledare.

Men efter flera veckors robot- och drönarattacker från de Iranstödda huthirebellerna i Jemen beslutade arrangörerna att ställa in årets möte, enligt Wall Street Journal.

Attackerna har bland annat drabbat flygplatsen i Riyadh, där en robotattack den 10 oktober dödade 13 personer. Flera västländer har avrått sina medborgare från att resa till Saudiarabien.

Konflikten hotar samtidigt kronprinsens ekonomiska reformprogram. Flera stora projekt har lagts på is när de offentliga finanserna pressats, samtidigt som lönerna inte har hållit jämna steg med inflationen, skriver The Economist.

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