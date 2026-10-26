Elsparkcykelbolaget Vois största ägare vill att medgrundaren Douglas Stark och riskkapitalisten Lars Fjeldsoe-Nielsen lämnar styrelsen vid årsskiftet. I stället föreslås förra Yubico-finanschefen Camilla Öberg och tidigare Kivra-vd:n Anna Bäck.
Vois medgrundare på väg bort från styrelsen – de föreslås
Det framgår av kallelsen till en extra bolagsstämma i Voi Technology den 23 november, som publicerades på måndagsmorgonen.
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Förslaget kommer från Vois grundare och vd Fredrik Hjelm tillsammans med VNV (Cyprus) Limited, som ingår i investmentbolaget VNV Global, och RPIII Mobility LP. De föreslår att Douglas Stark och Lars Fjeldsoe-Nielsen entledigas som styrelseledamöter den 1 januari 2027, och att Camilla Öberg och Anna Bäck väljs in från samma datum fram till nästa årsstämma.
Grundare och tidig finansiär lämnar
Douglas Stark grundade Voi i Stockholm 2018 tillsammans med Fredrik Hjelm, Adam Jafer och Filip Lindvall. Han har en kandidatexamen från Handelshögskolan och var, som han berättade för Realtid i en tidigare intervju, en av de första icke-teknikerna som anställdes på Budbee.
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Lars Fjeldsoe-Nielsen är dansk riskkapitalist med bakgrund som chef för mobilsatsningen på Uber och tidig medarbetare på Dropbox. Som partner på Balderton Capital ledde han den runda på 50 miljoner dollar som Voi tog in hösten 2018, bara några månader efter starten, enligt Techcrunch. Sedan dess har Voi tagit in kapital i flera finansieringsrundor.
Börsvana in i styrelsen
Camilla Öberg var finanschef på Yubico från 2020 fram till i fjol, när hon meddelade att hon skulle lämna för att ägna sig åt styrelseuppdrag, vilket Affärsvärlden rapporterade. Under hennes tid blev Yubico ett börsbolag på Nasdaq Stockholm.
Anna Bäck har tidigare varit vd för den digitala brevlådan Kivra och sitter i dag i Viaplays styrelse. Hon har även suttit i Nordnets styrelse.
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De två nya ledamöterna föreslås få 100 000 kronor vardera i arvode samt 120 000 personaloptioner var. I övrigt ska inga nya arvoden utgå till styrelsen.
Från årsskiftet föreslås styrelsen bestå av Fredrik Hjelm, Per Brilioth, Keith Richman, Camilla Öberg, Anna Bäck, Jason Schretter och Diego Piacentini. Öberg och Bäck blir därmed de enda kvinnorna i styrelsen.
Noteringsfrågan i bakgrunden
Kallelsen anger inga skäl till förändringen. Men frågan om en börsnotering har legat i luften under hösten. I september sa VNV Globals vd Per Brilioth till EFN att konkurrenten Limes notering i USA påskyndar en liknande process för Voi, enligt Placera. På frågan om Voi kan vara noterat 2027 svarade han att det ”vore bra”, men att det ligger långt fram i tiden. Voi står för nästan en fjärdedel av VNV:s portfölj.
Av den föreslagna bolagsordningen framgår att samtliga preferensaktier automatiskt omvandlas till stamaktier om Voi noteras på en börs i Europa eller USA. Där finns också fem serier så kallade tillväxtaktier som kan omvandlas till stamaktier om värdet per aktie når mellan 5,52 och 12,89 dollar, antingen vid en försäljning av minst halva bolaget eller mätt som 90 dagars snittkurs på en börs.
I maj spreds uppgifter på nätet om att Uber skulle köpa Voi för 1,2 miljarder dollar. Både Fredrik Hjelm och finanschefen Mathias Hermansson dementerade, enligt Breakit.
Affärsmässigt har det gått bra för Voi i år. I andra kvartalet ökade omsättningen med 47 procent till 68,8 miljoner euro och rörelseresultatet blev 9,9 miljoner euro, det högsta bolaget redovisat för ett enskilt kvartal.