Vois medgrundare på väg bort från styrelsen – de föreslås

Börsvana in i styrelsen

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Camilla Öberg var finanschef på Yubico från 2020 fram till i fjol, när hon meddelade att hon skulle lämna för att ägna sig åt styrelseuppdrag, vilket Affärsvärlden rapporterade. Under hennes tid blev Yubico ett börsbolag på Nasdaq Stockholm.

Anna Bäck har tidigare varit vd för den digitala brevlådan Kivra och sitter i dag i Viaplays styrelse. Hon har även suttit i Nordnets styrelse.

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De två nya ledamöterna föreslås få 100 000 kronor vardera i arvode samt 120 000 personaloptioner var. I övrigt ska inga nya arvoden utgå till styrelsen.

Från årsskiftet föreslås styrelsen bestå av Fredrik Hjelm, Per Brilioth, Keith Richman, Camilla Öberg, Anna Bäck, Jason Schretter och Diego Piacentini. Öberg och Bäck blir därmed de enda kvinnorna i styrelsen.

Noteringsfrågan i bakgrunden

Kallelsen anger inga skäl till förändringen. Men frågan om en börsnotering har legat i luften under hösten. I september sa VNV Globals vd Per Brilioth till EFN att konkurrenten Limes notering i USA påskyndar en liknande process för Voi, enligt Placera. På frågan om Voi kan vara noterat 2027 svarade han att det ”vore bra”, men att det ligger långt fram i tiden. Voi står för nästan en fjärdedel av VNV:s portfölj.

Av den föreslagna bolagsordningen framgår att samtliga preferensaktier automatiskt omvandlas till stamaktier om Voi noteras på en börs i Europa eller USA. Där finns också fem serier så kallade tillväxtaktier som kan omvandlas till stamaktier om värdet per aktie når mellan 5,52 och 12,89 dollar, antingen vid en försäljning av minst halva bolaget eller mätt som 90 dagars snittkurs på en börs.

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I maj spreds uppgifter på nätet om att Uber skulle köpa Voi för 1,2 miljarder dollar. Både Fredrik Hjelm och finanschefen Mathias Hermansson dementerade, enligt Breakit.

Affärsmässigt har det gått bra för Voi i år. I andra kvartalet ökade omsättningen med 47 procent till 68,8 miljoner euro och rörelseresultatet blev 9,9 miljoner euro, det högsta bolaget redovisat för ett enskilt kvartal.