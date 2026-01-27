Verkstadsjätten Sandvik avslutade 2025 med ett mycket starkt fjärde kvartal som överträffade analytikernas förväntningar, drivet av rekordhöga råvarupriser och stark efterfrågan inom gruvindustrin.
Sandvik levererar starkt – agerar inte på tullhot längre
Den justerade rörelsevinsten för Sandvik (börskurs Sandvik) steg till 5,9 miljarder kronor. Det är jämfört med 5,7 miljarder samma kvartal 2024. Rörelsemarginalen landade på fina 19,6 procent, men hade varit närmare 21 procent utan valutamotvind, skriver Dagens Industri.
Orderingången ökade med 15 procent och intäkterna med 12 procent räknat i fast valuta. Den starkare kronan pressade dock både resultat, intäkter och orderingång.
Missa inte: Förvaltarens toppaktier när plånböckerna äntligen fylls. Realtid
Gruvverksamheten driver tillväxten
Sandviks gruvrelaterade verksamhet visade särskilt stor styrka när priserna på viktiga råvaror nådde rekordnivåer.
Den organiska orderingången växte med 17 procent och bolaget rapporterade stark efterfrågan på både underjords- och ovanjordslösningar.
Vd Stefan Widing pekar på att bolagets orderbok inom Mining vuxit betydligt under året. Vilket väntas leda till ökade leveranser under 2026.
Vändning inom verktygsverksamheten
Affärsområdet Machining and Intelligent Manufacturing fortsatte den stabilisering som började föregående kvartal.
Missa inte: Sandvik rapportlyfter – rider på gruvvåg. Realtid
Efter åtta raka kvartal av krympande intäkter växte de organiska intäkterna nu med 11 procent samtidigt som orderingången stärktes 15 procent.
Sandvik såg god efterfrågan på skärande verktyg inom mindre segment, ett område som ofta pekas ut som nyckelindikator för industrikonjunkturen.
Lugn inför tullhot
Gällande USA-presidenten Donald Trumps tullhot säger Widing till TT att de inte längre kan agera på dem varje gång de dyker upp.
”Vi agerar inte på utspel längre, det gäller att ha is i magen och se vad som verkligen händer”, säger han till TT.
Läs även: Världens största guldgruva kan öppna igen efter 33 år. Dagens PS
Han konstaterar dock att utspelen har en negativ effekt på den allmänna ekonomin.
Trots ett kursrally på över 50 procent förtjänar aktien fortsatt stiga efter denna nästintill felfria leverans, menar Di:s kommentator Jonathan Axelsson.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
