Sandvik levererar starkt – agerar inte på tullhot längre

Den justerade rörelsevinsten för Sandvik (börskurs Sandvik) steg till 5,9 miljarder kronor. Det är jämfört med 5,7 miljarder samma kvartal 2024. Rörelsemarginalen landade på fina 19,6 procent, men hade varit närmare 21 procent utan valutamotvind, skriver Dagens Industri.

Orderingången ökade med 15 procent och intäkterna med 12 procent räknat i fast valuta. Den starkare kronan pressade dock både resultat, intäkter och orderingång.

Missa inte: Förvaltarens toppaktier när plånböckerna äntligen fylls. Realtid

Gruvverksamheten driver tillväxten

Sandviks gruvrelaterade verksamhet visade särskilt stor styrka när priserna på viktiga råvaror nådde rekordnivåer.

Den organiska orderingången växte med 17 procent och bolaget rapporterade stark efterfrågan på både underjords- och ovanjordslösningar.

Vd Stefan Widing pekar på att bolagets orderbok inom Mining vuxit betydligt under året. Vilket väntas leda till ökade leveranser under 2026.