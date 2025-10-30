Samsung återtar tronen som minnesgigant

Det sydkoreanska teknikjätten redovisade ett rörelseresultat på 12,2 biljoner won (cirka 80 miljarder kronor) för tredje kvartalet, en ökning med 160 procent jämfört med föregående kvartal, rapporterar CNBC. Resultatet överträffade både bolagets egen prognos och analytikers förväntningar.

Omsättningen uppgick till 86,1 biljoner won (570 miljarder kronor), vilket var en ökning med 8,85 procent från samma period förra året. Aktiekursen steg nästan 4 procent i tidig handel i Asien.

Minneschip driver tillväxten

Bakom de starka siffrorna står framför allt Samsungs chipverksamhet som C ökade sitt rörelseresultat mer än tiodubbelt jämfört med andra kvartalet.

Försäljningen av minneschip nådde rekordnivåer, drivet av stark efterfrågan från AI-servrar.

Enligt analysföretaget Counterpoint Research har Samsung återtagit förstaplatsen på minnesmarknaden före konkurrenten SK Hynix under tredje kvartalet.

Senioranalytiker Ryu Young-ho vid NH Investment & Securities säger till Reuters att överraskningen i tredje kvartalet kom från chipverksamheten.

Han pekar på en kombination av stark efterfrågan på både konventionella minneschip till servrar och HBM-minne (high-bandwidth memory) som används i AI-tillämpningar.