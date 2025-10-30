Samsung Electronics har kryssat förväntningarna i tredje kvartalet och återtagit sin position som världens största minnestillverkare, drivet av den explosiva efterfrågan på chips för artificiell intelligens.
Samsung återtar tronen som minnesgigant
Det sydkoreanska teknikjätten redovisade ett rörelseresultat på 12,2 biljoner won (cirka 80 miljarder kronor) för tredje kvartalet, en ökning med 160 procent jämfört med föregående kvartal, rapporterar CNBC. Resultatet överträffade både bolagets egen prognos och analytikers förväntningar.
Omsättningen uppgick till 86,1 biljoner won (570 miljarder kronor), vilket var en ökning med 8,85 procent från samma period förra året. Aktiekursen steg nästan 4 procent i tidig handel i Asien.
Jätten bygger teknik som kan slå ut mobilmaster i hela världen
Här är den hemliga nyckeln: Teknikjätten Samsung utvecklar en AI-lösning som kan revolutionera uppkopplingen. Musk står redo i kulisserna.
Minneschip driver tillväxten
Bakom de starka siffrorna står framför allt Samsungs chipverksamhet som C ökade sitt rörelseresultat mer än tiodubbelt jämfört med andra kvartalet.
Försäljningen av minneschip nådde rekordnivåer, drivet av stark efterfrågan från AI-servrar.
Enligt analysföretaget Counterpoint Research har Samsung återtagit förstaplatsen på minnesmarknaden före konkurrenten SK Hynix under tredje kvartalet.
Senioranalytiker Ryu Young-ho vid NH Investment & Securities säger till Reuters att överraskningen i tredje kvartalet kom från chipverksamheten.
Han pekar på en kombination av stark efterfrågan på både konventionella minneschip till servrar och HBM-minne (high-bandwidth memory) som används i AI-tillämpningar.
Nya partners och produkter
Samsung har länge legat efter konkurrenten SK Hynix när det gäller avancerade HBM-chips till Nvidias processorer. Men bilden håller på att vända. Samsung godkändes förra månaden i Nvidias kvalificeringstester för avancerade HBM-chips.
Enligt Dagens Næringsliv har Samsung också säkrat en större order från AMD. De väntar på slutligt godkännande för sina HBM3E-chips från Nvidia.
Tesla-chefen Elon Musk bekräftade nyligen att företaget ska dela produktionen av sin nya AI5-processor med både TSMC och Samsung.
Samsung förutspår att efterfrågan på AI-chips kommer att fortsätta växa.
”Vi förväntar oss att datacentrumföretag kontinuerligt kommer att utöka sina hårdvaruinvesteringar på grund av den pågående konkurrensen om att säkra AI-infrastruktur”, sa en Samsung-chef under ett vinstsamtal, enligt CNBC.
Framåt planerar Samsung att fokusera på massproduktion av sin nästa generations HBM-teknik, HBM4.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
