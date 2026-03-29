Mars blev ett stålbad för kronan – sämsta månaden på flera år

Värdet på den svenska kronan har inte mått bra av kriget i Mellanöstern. De flesta länder som inte är oljeländer långt från Mellanöstern har sett sina valutor falla. Ännu värre blir det för kronan, vars styrka har byggt på att det ska vända för Sverige.

På bara en månad har dollarn blivit 45 öre eller 4,95 procent dyrare. Det bidrar bland annat till ännu dyrare drivmedelspriser.

Kronan har svängt kraftigt mot dollarn på sistone, men mars månad går just nu mot det brantaste tappet sen 2024. En viktig faktor bakom detta är att marknaden hade prisat in flera räntesänkningar i USA, men att kriget har skapat en enorm osäkerhet kring räntebanan.

Svårt att se ett tydligt slut på kriget

För att kronan ska vända och stärkas till en nivå runt 9 kronor mot dollar igen behöver vi sannolikt få se ett slut på kriget. Helst innan hoppet om en svensk högkonjuktur innan 2027 är helt bortblåst.

Men det krigsslutet känns långt borta i dag. USA laddar på med truppförflyttningar till Mellanöstern samtidigt som Houthirebellerna i Yemen har gett sig in i kriget med robotattacker mot Israel. Ännu en stökig vecka väntar och eventuella fredsförhandlingar räcker inte för att lugna marknaderna nu.

Det är inget nytt att kronan tar stryk när världen blir riktigt oberäknelig. Under Ukrainakrigets första år blev dollarn nästan 1 krona och 50 öre dyrare.

Så slår svaga kronan mot svenskarna

För gemene man betyder den svaga kronan framför allt att många saker blir dyrare. Bland annat blir importvaror dyrare, energipriser ökar och resekostnaderna går upp.

Men för stora delar av den svenska industrin är det istället bra. Det blir billigare för internationella kunder att köpa svenska varor och för verksamheter som tar betalt i dollar men betalar löner och fakturor i kronor blir det positivt.