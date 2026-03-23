Dollarn i nytt ljus: Valutan som står när allt faller

Dollarn stärks på måndagen när marknaden går in i en ny vecka av ras och tumult. Börserna i Asien faller djupt när USA och Iran hotar varandra med angrepp inriktade på energisektorn. Oljepriset har än så länge pendlat upp och ned på måndagen.

Men den amerikanska valutan går starkt. Mot kronan stärks den till över 9 kronor och 40 öre. När det blåser på marknaden vinner USA:s valuta tillbaka en del av det förlorade förtroendet.

Guld, som brukar vara en trygg hamn, har istället rasat och tappat hela årets uppgång under mars.

Energikriget som ritat om spelplanen

Osäkerheten kring Mellanöstern har nått en kritisk punkt där hoten om vedergällning slår direkt mot världens energiförsörjning.

Medan Donald Trump hotar att slå ut Irans elnät, svarar Teheran med löften om attacker mot grannländernas infrastruktur och en fortsatt blockad av Hormuzsundet. Det är en destabilisering som får marknadens aktörer att fly hals över huvud till dollarn som den ultimata hamnen, skriver TradingEconomics.

IEA-chefen Fatih Birol varnar för att den nuvarande krisen är allvarligare än 1970-talets oljechocker. Den fundamentala oron för en negativ utbudschock sänker valutor i länder som är beroende av energiimport, såsom euron och yenen, vilka båda backade kraftigt under måndagen, rapporterar Reuters.

Centralbankernas dilemma

ANNONS

Samtidigt som tillväxtprognoserna dämpas tvingas centralbankerna till en mer hökaktig hållning för att tygla den eventuellt skenande inflationen.

Förväntningarna på att Federal Reserve ska sänka räntan i närtid har i princip raderats ut; vissa handlare börjar nu istället prissätta en möjlig räntehöjning mot slutet av året.

Joseph Capurso vid Commonwealth Bank of Australia konstaterar till Reuters att en amerikansk åtstramningscykel, i kombination med globala nedjusteringar, kommer att ge dollarn styrka mot i princip alla andra valutor.