Så skiljer sig vinnarna från förlorarna på IPO-marknaden

Handelsplatsen som kvalitetsfilter

En av rapportens mest framträdande slutsatser handlar om skillnaderna mellan handelsplatserna.

För bolag som genomfört IPO under perioden 2019–2025 uppvisar Nasdaq Stockholms huvudlista en genomsnittlig eftermarknadsavkastning nära noll under perioden, medan Nasdaq First North landar på omkring minus 8 procent, Spotlight på minus 22 procent och NGM Nordic SME på minus 67 procent.

Volatiliteten förstärker bilden. Den årliga volatiliteten ligger på runt 47 procent för huvudlistan, jämfört med cirka 80 procent på First North, närmare 120 procent på Spotlight och 140 procent på NGM Nordic SME.

Avnoteringsrisken är också kraftigt koncentrerad till tillväxt- och mikrokaplistorna. Av de 94 bolag som noterades på First North under rekordåret 2021 har 26 stycken, motsvarande 28 procent, avnoterats per utgången av 2025. Konkurser och frivilliga likvidationer utgör cirka 13 procent av hela kohorten.

Institutionellt ägande avgörande – men först vid höga nivåer

Rapporten visar att institutionellt ägande samvarierar tydligt med bättre eftermarknadsutfall, men bara vid höga ägarandelar.

Vid nivåer under 50 procent är effekten svag eller obefintlig. Först vid mycket höga institutionella ägarandelar, över 50 procent, framträder ett positivt samband med både högre avkastning och lägre volatilitet.

”Det räcker inte att bara ha institutionella investerare i ägarlistan. Det är snarare helheten i ägarstrukturen och bolagets mognad som påverkar utfallet”, säger Tidesten.

VC- och PE-ägande visar ett liknande mönster, fast med ett snävare optimalt intervall. Måttliga ägarandelar på 20–50 procent samvarierar med bäst eftermarknadsutfall, medan mycket höga andelar, över 50 procent, ger svagare genomsnittlig utveckling.

Enligt rapporten diskonterar kapitalmarknaden strukturer där börsnoteringen uppfattas som ett förlängt exitsteg snarare än ett långsiktigt kapitalbeslut.

Selektionsmekanism snarare än misslyckande

Tidesten menar att de avnoteringar och värdetapp som syns i statistiken inte enbart bör ses som misslyckanden, utan som en del av hur kapitalmarknaden fungerar.

”I en expansiv marknad, när kapital är lättillgängligt och billigt, kan fler bolag noteras. Och när kapital sedan blir dyrare blir det mycket tydligare vilka affärsmodeller som är hållbara över tid. Den processen är ganska naturlig på kapitalmarknader”, säger han.

Han framhåller att tillväxtlistorna fyller en viktig funktion trots den högre risken.

”Det är viktigt att det finns tillväxtlistor. De är utformade för att ge mindre bolag tillgång till kapital tidigare i sin utveckling. Det innebär i sin natur högre risk men också större möjligheter till tillväxt”.

Sverige sticker ut i Europa

Sverige framstår fortsatt som den mest aktiva IPO-marknaden i Norden.

Under 2025 stod Sverige för 27 av totalt 39 nordiska börsintroduktioner, och en av dessa, Verisure, var bland de största noteringarna i Europa under året.

”Vi har en väldigt aktiv marknad och en stark aktieägartradition som gör att fler bolag kan och vill gå till börsen jämfört med många andra länder. Det handlar inte bara om storlek utan också om att kapitalmarknaden är mer utvecklad och tillgänglig”, säger Tidesten.

Samtidigt konstaterar han att den höga aktiviteten också medför en större spridning i utfall och potentiellt högre risk.

Sektorkoncentration och osäker utsikt

IPO-marknaden är strukturellt koncentrerad till fem huvudområden: IT, finans, medicin och life science, industri samt fastigheter. IT och medicin sticker ut med högst andel avnoteringar, medan finans och industri uppvisar stabilare utfall.

Enligt Tidesten påverkas sektorfokuset tydligt av var i marknadscykeln man befinner sig.

”I perioder med expansiv marknad och hög riskaptit ser vi oftast tillväxtsektorer som IT och life science. Medan mer osäkra tider brukar gynna stabilare sektorer som industri, energi och finans.”

Blickar man framåt ser Tidesten en osäker bild. Pipeline för 2026 såg lovande ut, men geopolitisk oro har fått många bolag att pausa sina noteringsplaner.

”Osäkerheten ökar så investerare blir mer riskaverta. Även om vi pratar mycket om strukturella faktorer för den långsiktiga värdeutvecklingen, är bolagen och ägarna såklart väldigt intresserade av den kortsiktiga utvecklingen och att få en rättvis värdering. Det gör att många nu pausar sina noteringsplaner.”

Till bolag som överväger notering har han ett tydligt råd: säkerställ att bolaget är redo för börslivet, med en bevisad affärsmodell, en hållbar kapitalstruktur och en ägarbas som matchar utvecklingsfasen, och välj en marknadsplats som passar bolagets mognad.

”Den matchningen,att verkligen fundera över den och att ha tillräcklig tid för förberedelser, det är det viktigaste”, avslutar han.