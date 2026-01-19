19 jan. 2026

Så har Nordens rikaste investerat på Stockholmsbörsen

Nordiska miljardärer har investerat stora summor pengar på börsen under 2025. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Flera av Nordens förmögnaste familjer har byggt upp omfattande portföljer på Stockholmsbörsen, men resultaten varierar kraftigt mellan olika investerare.

Det visar en genomgång som Affärsvärlden gjort.

Norske laxmiljardären Gustav Magnar Witzøe, 32 år, vars förmögenhet uppskattas till 3,7 miljarder dollar av Forbes, har genom holdingbolaget Kverva byggt upp en svensk börsportfölj värd över 34 miljarder kronor.

Hans största innehav finns i industribolag som Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), Volvo (börskurs Volvo) och Sandvik (börskurs Sandvik), där avkastningen hittills varit stark med uppgångar på mellan 38 och 59 procent.

Mindre framgångsrik har finske miljardärsarvingen Heikki Herlin varit. Den 35-årige medlemmen av den mäktiga Kone-familjen ligger enligt uppskattningar back i samtliga sex svenska bolag han investerat i. Hans största förlust finns i Eltel (börskurs Eltel), där han beräknas ha förlorat hälften av kapitalet.

Fredriksen satsar på fastigheter

Norges rikaste person John Fredriksen, med en förmögenhet på 18,2 miljarder dollar, har gjort fastigheter till sitt svenska fokusområde.

Han är störste ägare i Fabege (börskurs Fabege) och äger även aktier i de svenska storbankerna, där utvecklingen hittills varit gynnsam med uppgångar på mellan 42 och 73 procent.

Danmarks rikaste Anders Holch Povlsen, känd från modeföretaget Bestseller, har en stor post i friluftsbolaget Fenix Outdoor (börskurs Fenix Outdoor) värd nära 700 miljoner kronor.

Däremot har hans investering i videohandelsplattformen Bambuser nästan totalt utplånats, med en nedgång på 97 procent.

Städat bland innehaven

Flera profilerade investerare har nyligen minskat sitt svenska engagemang.

Hedgefondlegendaren Ole Andreas Halvorsen har det senaste året sålt av innehav i Investor, Balder, JM, SCA och Boliden.

Hotellmagnaten Petter Stordalen har gjort sig av med aktier i flera svenska bolag och har nu endast en position i Betsson (börskurs Betsson) kvar, som dock backat närmare 20 procent sedan köpet i höstas.

Familjen Andresen satsar via investmentbolaget Ferd på svensk e-handel och är storägare i både Boozt (börskurs Boozt)och BHG Group (börskurs BHG Group).

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

