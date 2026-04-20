Kinesiska satelliter ritar om kartan för modern krigföring

Sedan USA inledde konflikten med Iran den 28 februari har kinesiska satellitföretag spelat en avgörande – om än indirekt – roll i konflikten i Mellanöstern.

Den amerikanska administrationen under Donald Trump har pressat inhemska satellitföretag att stänga ner tillgången till bilder för journalister och analytiker.

Istället har kinesiska aktörer rusat in för att fylla tomrummet.

Har näst flest satelliter

Sociala medier svämmar nu över av satellitbilder från Mellanöstern tagna av kinesiska satelliter och publicerade av kinesiska företag.

Det sker just när västländernas monopol på avancerade rymdbilder håller på att brytas.

Kina sköt upp mer än 120 fjärranalyssatelliter enbart under 2025, vilket tog landets totala antal i omloppsbana till över 640. Bara USA har fler.

Den största konstellationen, Jilin-1, omfattar över 100 satelliter och drivs av ett företag med nära kopplingar till Folkets befrielsearmé. Målet är att kunna fotografera varje punkt på jorden var tionde minut.