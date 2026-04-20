Information är viktigt i krig. Iran har nu hittat en väg till högupplösta bilder som kan hjälpa dem i kriget mot USA – Kinas satelliter.
Kinesiska satelliter ritar om kartan för modern krigföring
Sedan USA inledde konflikten med Iran den 28 februari har kinesiska satellitföretag spelat en avgörande – om än indirekt – roll i konflikten i Mellanöstern.
Den amerikanska administrationen under Donald Trump har pressat inhemska satellitföretag att stänga ner tillgången till bilder för journalister och analytiker.
Istället har kinesiska aktörer rusat in för att fylla tomrummet.
Har näst flest satelliter
Sociala medier svämmar nu över av satellitbilder från Mellanöstern tagna av kinesiska satelliter och publicerade av kinesiska företag.
Det sker just när västländernas monopol på avancerade rymdbilder håller på att brytas.
Kina sköt upp mer än 120 fjärranalyssatelliter enbart under 2025, vilket tog landets totala antal i omloppsbana till över 640. Bara USA har fler.
Den största konstellationen, Jilin-1, omfattar över 100 satelliter och drivs av ett företag med nära kopplingar till Folkets befrielsearmé. Målet är att kunna fotografera varje punkt på jorden var tionde minut.
Iran ska vara kund
Kinesiska satelliter matchar nu de ledande amerikanska vad gäller bildkvalitet, och ligger på sina håll före när det gäller hur ofta ett område kan fotograferas, skriver The Economist.
Bevis på kopplingar mellan kinesiska satellitföretag och Iran har vuxit fram. China Siwei, en del av ett statligt rymdbevakningsbolag, har tagit högupplösta bilder av amerikanska och allierade militärbaser.
Irans revolutionsgarde uppges dessutom ha köpt en kinesisk satellit, och det kan källan till bilder som iransk statsmedia publicerat av förstörda mål.
”Skjuter sig själva i foten”
Företaget MizarVision från Hangzhou har publicerat AI-annoterade bilder av amerikanska flygplan och Patriot-luftvärnssystem utspridda i Mellanöstern.
Det väcker frågor om vad som är reklam och vad som är underrättelseverksamhet, menar experter.
För de som sysslar med öppen källkodsanalys är de kinesiska bilderna en varning lika mycket som en lösning.
Kinesiska leverantörer följer kommunistpartiets direktiv, och flera västerländska forskare är ovilliga att betala kinesiska aktörer med militära kopplingar för bildbeställningar.
”USA skjuter sina egna kommersiella aktörer i foten”, säger analytikern Bill Greer.
Läs mer: EU-toppen: Stor risk för korruption under upprustningen. Dagens PS