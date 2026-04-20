Investeraren: Det går inte att fynda på börsen just nu

Den kände investeraren Howard Marks varnar för att investerare som letar fynd på aktiemarknaden kan bli besvikna.

Enligt honom är tillgångspriserna fortsatt höga trots perioder av ökad volatilitet.

Det innebär att möjligheterna att hitta undervärderade aktier är begränsade i det nuvarande marknadsläget.

”Beskriver inte hur det ser ut idag”

Marks, som är medgrundare till Oaktree Capital Management, beskriver utvecklingen som en dragkamp mellan optimister och pessimister där den mer positiva marknadssynen dominerat under en längre tid.

Sedan slutet av 2022 har riskaptiten varit stark, vilket bidragit till stigande kurser och pressade värderingar.

”Det finns väldigt få fynd. Fynd går att få tag på när folk får panik, vill komma ut och är villiga att ta ett billigare pris. Det beskriver inte hur det ser ut idag”, säger han till CNBC.

Lång uppgång

Utvecklingen på de amerikanska börserna speglar denna trend. S&P 500 har nyligen nått nya rekordnivåer, samtidigt som tekniktunga Nasdaq Composite visat en ovanligt lång uppgångsperiod.

Trots geopolitiska spänningar, bland annat kopplade till konflikter i Mellanöstern, har marknaderna visat motståndskraft.

Investerare tycks i stor utsträckning räkna med att oroligheter inte får några långvariga negativa effekter på ekonomin.

