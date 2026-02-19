Så åt kronan upp din pension

Stockholmsbörsen steg 13 procent. MSCI World klättrade 22 procent i lokal valuta. Men för svenska sparare försvann uppgången i valutaväxlingen.

Den kraftiga kronförstärkningen har förvisso gjort att svenska resenärer utomlands kunnat glädjas åt billigare varor och måltider. Men samtidigt har det gjort att svenska investerare utomlands gått back.

Kronan blev problemet

Globalindex steg nästan 23 procent i dollar. I kronor blev det bara 2,5 procent. Den förstärkta kronan åt upp avkastningen för pensionsfonderna, rapporterar Placera.se.

AP7:s aktiefond landade på 4,3 procent och räntefonden på 3,2 procent. Stabilt, men långt från den globala euforin.

AP7 konstaterar själva att året präglades av starka globala aktiemarknader, men att den förstärkta kronan dämpade avkastningen väsentligt. Vilket illustrerar att samma aktier i samma bolag kan påverkas mycket av bara valutan.

