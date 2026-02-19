När det orange kuvertet kom blev många besvikna. AP7 Såfa gav 4,2 procent i avkastning 2025. Samtidigt rusade världens börser.
Så åt kronan upp din pension
Stockholmsbörsen steg 13 procent. MSCI World klättrade 22 procent i lokal valuta. Men för svenska sparare försvann uppgången i valutaväxlingen.
Den kraftiga kronförstärkningen har förvisso gjort att svenska resenärer utomlands kunnat glädjas åt billigare varor och måltider. Men samtidigt har det gjort att svenska investerare utomlands gått back.
Läs mer:
Gömda pärlor lockar pensionärer – går att leva på 7 600 kronor – Realtid
Kronan blev problemet
Globalindex steg nästan 23 procent i dollar. I kronor blev det bara 2,5 procent. Den förstärkta kronan åt upp avkastningen för pensionsfonderna, rapporterar Placera.se.
AP7:s aktiefond landade på 4,3 procent och räntefonden på 3,2 procent. Stabilt, men långt från den globala euforin.
AP7 konstaterar själva att året präglades av starka globala aktiemarknader, men att den förstärkta kronan dämpade avkastningen väsentligt. Vilket illustrerar att samma aktier i samma bolag kan påverkas mycket av bara valutan.
Läs också:
Varning: Bedragare jagar dina pensionspengar – Dagens PS
En fond som påverkar alla
Såfa är standardvalet för nästan sex miljoner svenskar. En jätte med runt 1 500 miljarder kronor i förvaltning.
När en sådan koloss levererar 4 procent i ett år då världen springer, påverkar det hela pensionssystemet.
Läs mer:
Gick i pension vid 30 – tack vare Buffetts råd – Realtid
Valutan styr mer än börsen
Frågan framöver är om vi är beredda att acceptera att vår framtida pension vissa år avgörs mer av kronkursen än av hur det faktiskt går för världens bolag.
2025 blev ett brutalt exempel på valutans kraft. Men helt olika resultat i kuvertet. Det var inte börsen som svek spararna. Det var kronan.