Ryssland skakas av USA:s kärnkraftsdrag

Armenien har ännu inte valt ersättare till det åldrande Metsamorverket. Men regeringen signalerar tydligt att man föredrar amerikansk modulär teknik. Det skulle minska landets beroende av rysk energi och ekonomi.

Läs mer:

Expert: Rysslands ekonomi har gått in i ”dödszonen” – Realtid

Ryssland reagerar med full kraft. Kreml försöker så tvivel om amerikansk teknik, samtidigt som man erbjuder ekonomiska förmåner för att hålla Armenien kvar i den ryska sfären.

Rosatom är Putins kassako

USA:s intåg i Armenien är en del av en bredare strategi. Washington vill ta mark i en region där Rosatom länge haft monopol. Azerbajdzjan och Kazakstan har redan öppnat för samarbete kring amerikansk modulär teknik, rapporterar oilprice.com.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov hävdar att amerikanska reaktorer blir dyrare och långsammare att bygga än ryska.

För Ryssland är detta känsligt. Rosatom genererar viktiga intäkter som hjälper till att finansiera kriget i Ukraina. Ett förlorat fotfäste i Kaukasus skulle slå hårt.