USA:s nya kärnteknikavtal med Armenien har utlöst en ovanligt stark reaktion i Moskva. Avtalet, som undertecknades i februari, öppnar för att Armenien kan välja en amerikansk modulär reaktor framför rysk teknik. För Kreml är det ett hot mot både inflytande och intäkter.
Ryssland skakas av USA:s kärnkraftsdrag
Armenien har ännu inte valt ersättare till det åldrande Metsamorverket. Men regeringen signalerar tydligt att man föredrar amerikansk modulär teknik. Det skulle minska landets beroende av rysk energi och ekonomi.
Ryssland reagerar med full kraft. Kreml försöker så tvivel om amerikansk teknik, samtidigt som man erbjuder ekonomiska förmåner för att hålla Armenien kvar i den ryska sfären.
Rosatom är Putins kassako
USA:s intåg i Armenien är en del av en bredare strategi. Washington vill ta mark i en region där Rosatom länge haft monopol. Azerbajdzjan och Kazakstan har redan öppnat för samarbete kring amerikansk modulär teknik, rapporterar oilprice.com.
Kremls talesperson Dmitrij Peskov hävdar att amerikanska reaktorer blir dyrare och långsammare att bygga än ryska.
För Ryssland är detta känsligt. Rosatom genererar viktiga intäkter som hjälper till att finansiera kriget i Ukraina. Ett förlorat fotfäste i Kaukasus skulle slå hårt.
Kreml: ”Amerikansk teknik är oprövad”
Utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova går längre. Hon beskriver amerikansk modulär teknik som oprövad och riskabel och antyder att Armenien riskerar att bli testområde.
Samtidigt försöker hon locka den armeniska regeringen med förmånliga finansieringsmodeller.
För att behålla greppet erbjuder Ryssland nu omfattande investeringar i Armeniens järnvägar och jordbrukssektor. Det handlar om att knyta landet närmare Moskva och hålla amerikansk kärnkraft borta.
Ett kärnkraftsprojekt som blivit geopolitisk symbol
Armeniens val av reaktorteknik är mer än ett tekniskt beslut.
Det har blivit en symbol för landets geopolitiska riktning och för kampen om inflytande i Rysslands traditionella bakgård.
