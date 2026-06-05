Heineken får inte tag på ny vd – pressen ökar

Heineken står inför ett vägval när jakten på en ny vd drar ut på tiden.

Flera av bryggerijättens största aktieägare vill nu att bolaget bryter med sin tradition att rekrytera ledare internt och i stället hämtar nästa chef utifrån.

Den nederländska ölkoncernen saknar fortfarande en permanent efterträdare till Dolf van den Brink, som lämnade posten i slutet av maj.

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Har ett avgörande inflytande

Trots att bolaget meddelade hans avgång redan i slutet av förra året har styrelsen ännu inte presenterat någon ersättare.

Bland större investerare växer frustrationen över osäkerheten.

Flera aktieägare anser att situationen ger Heineken en möjlighet att få in nya perspektiv i ledningen och genomföra förändringar i ett bolag som brottas med svag tillväxt och ett allt mer utmanande marknadsläge, skriver Financial Times.

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Heineken kontrolleras av familjen De Carvalho-Heineken, som genom sitt ägande har ett avgörande inflytande över bolagets framtid.

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