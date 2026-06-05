När Dolf van den Brink sa upp sig som vd för Heineken inleddes en process för att ersätta honom. Den drar ut på tiden och får nu aktieägare att lägga sig i.
Heineken får inte tag på ny vd – pressen ökar
Heineken står inför ett vägval när jakten på en ny vd drar ut på tiden.
Flera av bryggerijättens största aktieägare vill nu att bolaget bryter med sin tradition att rekrytera ledare internt och i stället hämtar nästa chef utifrån.
Den nederländska ölkoncernen saknar fortfarande en permanent efterträdare till Dolf van den Brink, som lämnade posten i slutet av maj.
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Har ett avgörande inflytande
Trots att bolaget meddelade hans avgång redan i slutet av förra året har styrelsen ännu inte presenterat någon ersättare.
Bland större investerare växer frustrationen över osäkerheten.
Flera aktieägare anser att situationen ger Heineken en möjlighet att få in nya perspektiv i ledningen och genomföra förändringar i ett bolag som brottas med svag tillväxt och ett allt mer utmanande marknadsläge, skriver Financial Times.
Heineken kontrolleras av familjen De Carvalho-Heineken, som genom sitt ägande har ett avgörande inflytande över bolagets framtid.
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Rekryterar ofta internt
Historiskt har koncernen nästan uteslutande valt interna kandidater till vd-posten.
Under sina 87 år som börsnoterat bolag har Heineken aldrig utsett en helt extern kandidat till högsta chefsposten och endast en gång valt en vd som inte varit nederländare.
Enligt uppgifter är styrelsen splittrad kring vilken väg som ska väljas.
De främsta interna kandidaterna uppges vara Jacco van der Linden, chef för verksamheten i Asien och Stillahavsregionen, samt Glenn Caton, som ansvarar för den europeiska verksamheten.
Tuff bransch just nu
Samtidigt finns det ledamöter som vill se en extern rekrytering för att ge bolaget ny energi.
Osäkerheten kring ledarskapet har bidragit till att tynga aktien. Heinekens aktiekurs har fallit omkring 5 procent sedan årsskiftet, samtidigt som analytiker pekat på vd-frågan som en riskfaktor.
Utmaningarna sträcker sig dock längre än rekryteringen. Heineken verkar i en bransch där ölkonsumtionen minskar på flera västerländska marknader samtidigt som kostnaderna stiger.
Liknande problem har lett till chefsbyten även hos andra stora aktörer inom den globala alkoholindustrin.
Bolaget har meddelat att rekryteringsprocessen väntas avslutas inom kort.
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