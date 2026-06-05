Inflationen är mycket hög och guld är inte lika populärt längre. Det har fått invånarna i Teheran att börja köpa bostäder istället.
Inflationen tvingar iranierna att investera i bostäder
Krig och ekonomisk turbulens har präglat de senaste månaderna i Teheran.
Men nu tycks bostadsmarknaden ta fart igen.
Efter flera år av svag utveckling stiger nu både bostadspriser och hyror kraftigt när iranier söker skydd mot den skenande inflationen.
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Snabb prisuppgång
Enligt uppskattningar från fastighetsmäklarnas branschorganisation har priserna i huvudstaden ökat med omkring 80 procent sedan kriget mellan Iran, USA och Israel bröt ut i slutet av februari.
Någon officiell statistik har ännu inte publicerats, men utvecklingen beskrivs som en av de snabbaste prisuppgångarna på många år, skriver Financial Times.
Bakom uppgången ligger främst en växande oro för inflationen snarare än ökad framtidstro. Många hushåll försöker omvandla kontanter till reala tillgångar innan köpkraften urholkas ytterligare.
Samtidigt är utbudet begränsat eftersom många säljare väntar med att lägga ut sina bostäder i hopp om ännu högre priser.
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Inflationen fortsätter uppåt
Irans inflation uppgick enligt färska myndighetssiffror till omkring 84 procent på årsbasis, den högsta nivån på flera decennier.
Ändå har guld, som traditionellt varit en av iraniernas främsta inflationssäkringar, tappat i värde efter tidigare rekordnivåer. Det har fått fler investerare att rikta blickarna mot fastigheter.
Prisuppgången märks inte bara i Teheran. Områden runt huvudstaden samt semesterorter vid Kaspiska havet, dit många flydde under kriget, har också sett kraftigt stigande bostadspriser.
Köps ofta utan lån
Den iranska bostadsmarknaden skiljer sig från många andra länder genom att bolån spelar en begränsad roll.
Fastighetsköp finansieras i stor utsträckning med kontanter, vilket gör marknaden särskilt känslig för förändringar i inflation och valutavärde.
Samtidigt fortsätter den ekonomiska situationen att förvärras för många hushåll. Den iranska valutan har försvagats med omkring 53 procent mot dollarn under det senaste året.
Dyrare mat
Livsmedelspriserna har stigit kraftigt, med ökningar på flera hundra procent för vissa basvaror som matolja, ägg och kyckling.
Trots den senaste prisrusningen är det långt ifrån alla som ser fastigheter som en trygg investering.
Analytiker varnar för att den underliggande ekonomin fortfarande är svag och att bostadsmarknaden tidigare har präglats av spekulativa bubblor.
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