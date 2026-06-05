Inflationen tvingar iranierna att investera i bostäder

Krig och ekonomisk turbulens har präglat de senaste månaderna i Teheran.

Men nu tycks bostadsmarknaden ta fart igen.

Efter flera år av svag utveckling stiger nu både bostadspriser och hyror kraftigt när iranier söker skydd mot den skenande inflationen.

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Snabb prisuppgång

Enligt uppskattningar från fastighetsmäklarnas branschorganisation har priserna i huvudstaden ökat med omkring 80 procent sedan kriget mellan Iran, USA och Israel bröt ut i slutet av februari.

Någon officiell statistik har ännu inte publicerats, men utvecklingen beskrivs som en av de snabbaste prisuppgångarna på många år, skriver Financial Times.

Bakom uppgången ligger främst en växande oro för inflationen snarare än ökad framtidstro. Många hushåll försöker omvandla kontanter till reala tillgångar innan köpkraften urholkas ytterligare.

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Samtidigt är utbudet begränsat eftersom många säljare väntar med att lägga ut sina bostäder i hopp om ännu högre priser.

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