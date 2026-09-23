En stor del av private equitys tillgångar är bundet i portföljbolag. Det börjar nu bli ett verkligt problem i branschen.
Private equity köpte upp massor av bolag – nu blir de inte av med dem
Private equity-branschen har gjort stora vinster på ett grundläggande löfte till pensionsfonder och andra institutionella investerare: att sälja investeringarna och snabbt återföra både kapital och vinster.
Men under de senaste åren har man haft allt svårare att infria det.
Private equity-fonderna förvaltar nu hela 4 700 miljarder dollar globalt sett, men en allt större del består av onoterade bolag som ännu inte har kunnat säljas.
Högre räntor ställde till det
Den genomsnittliga innehavstiden har stigit till omkring sju år, den högsta nivån som uppmätts. En växande andel av bolagen har dessutom ägts i minst fem år, skriver Financial Times.
Problemen började byggas upp under åren med extremt låga räntor. Särskilt 2021 blev ett rekordår för affärer när billigt kapital drev upp både transaktionsvolymer och värderingar.
Många private equity-bolag köpte då företag till höga priser.
När räntorna steg kraftigt från 2022 förändrades förutsättningarna. Potentiella köpare blev mindre benägna att betala de priser som private equity-bolagen behöver för att göra lönsamma försäljningar.
Pandemin har dessutom påverkat utvecklingen i flera portföljbolag, medan geopolitisk osäkerhet och den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort det svårare att värdera vissa företag.
Läs mer: Kapitalförvaltarens plan: ”Minst elva miljarder till aktieägarna”. Dagens PS
Kan inte sälja bolagen
Resultatet har blivit en kraftig nedgång i hur mycket kapital som private equity-bolagen lyckas återföra till sina investerare. Den så kallade distributionsgraden började falla 2022 och har fortsatt vara låg.
Vid slutet av 2025 var omkring 3 500 miljarder dollar av private equity-sektorns investeringar bundna i portföljbolag, enligt PitchBook.
Andra uppskattningar placerar beloppet närmare 3 800 miljarder dollar.
För att frigöra kapital har investerarna i allt större utsträckning vänt sig till andrahandsmarknaden. Där kan ägarandelar i private equity-fonder säljas vidare till så kallade secondary-investerare.
Läs mer: Private Equity-döden: Starkast överlever, svagast försvinner tyst. Dagens PS
Svårt att återanvända kapitalet
Även private equity-bolagen själva använder nya metoder. Så kallade continuation vehicles gör det möjligt för en fondförvaltare att sälja ett portföljbolag från en äldre fond till en ny fond eller struktur som finansieras av nya investerare.
På så sätt kan de ursprungliga investerarna få tillbaka kapital samtidigt som förvaltaren får mer tid att utveckla bolaget.
Problemet är att kapitalet inte försvinner ur systemet, menar experter. Det flyttas snarare till nya strukturer och kan fortsätta vara bundet under flera år.
Den låga utdelningen har samtidigt gjort det svårare för investerare att återanvända kapitalet i nya private equity-fonder.
Läs mer: AI-drönare lockar investerare – Tekever får jättevärdering. Realtid