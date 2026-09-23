Private equity köpte upp massor av bolag – nu blir de inte av med dem

Private equity-branschen har gjort stora vinster på ett grundläggande löfte till pensionsfonder och andra institutionella investerare: att sälja investeringarna och snabbt återföra både kapital och vinster.

Men under de senaste åren har man haft allt svårare att infria det.

Private equity-fonderna förvaltar nu hela 4 700 miljarder dollar globalt sett, men en allt större del består av onoterade bolag som ännu inte har kunnat säljas.

Högre räntor ställde till det

Den genomsnittliga innehavstiden har stigit till omkring sju år, den högsta nivån som uppmätts. En växande andel av bolagen har dessutom ägts i minst fem år, skriver Financial Times.

Problemen började byggas upp under åren med extremt låga räntor. Särskilt 2021 blev ett rekordår för affärer när billigt kapital drev upp både transaktionsvolymer och värderingar.

Många private equity-bolag köpte då företag till höga priser.

När räntorna steg kraftigt från 2022 förändrades förutsättningarna. Potentiella köpare blev mindre benägna att betala de priser som private equity-bolagen behöver för att göra lönsamma försäljningar.

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Pandemin har dessutom påverkat utvecklingen i flera portföljbolag, medan geopolitisk osäkerhet och den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens har gjort det svårare att värdera vissa företag.

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