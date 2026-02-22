Rika kineser flyttar till Dubai – får färre arga blickar

Allt fler förmögna kineser flyttar sina pengar – och sig själva – till Dubai.

Med en trög ekonomi på hemmaplan och ökade geopolitiska spänningar söker både privatpersoner och företag nya, stabila miljöer för kapital och investeringar.

Dubai har på kort tid blivit ett av de främsta alternativen.

Har ökat snabbt

Enligt kinesiska uppskattningar bor omkring 370 000 kinesiska medborgare i landet och över 15 000 kinesiska företag är verksamma där – ungefär en fördubbling sedan 2019, skriver The Economist.

Samtidigt uppges Förenade Arabemiraten ha haft ett nettotillskott på nära 10 000 dollarmiljonärer under 2025.

I Dubais finansiella frizon finns nu över 1 250 privata investeringsbolag, en kraftig ökning jämfört med året innan.