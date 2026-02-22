Att ta ut sin lyxbil på gatan i Kina är inte alltid uppskattat. I Dubai är det däremot inga problem. Det är ett av skälen till att kineser i allt större utsträckning flyttar till gulflandet.
Rika kineser flyttar till Dubai – får färre arga blickar
Allt fler förmögna kineser flyttar sina pengar – och sig själva – till Dubai.
Med en trög ekonomi på hemmaplan och ökade geopolitiska spänningar söker både privatpersoner och företag nya, stabila miljöer för kapital och investeringar.
Dubai har på kort tid blivit ett av de främsta alternativen.
Har ökat snabbt
Enligt kinesiska uppskattningar bor omkring 370 000 kinesiska medborgare i landet och över 15 000 kinesiska företag är verksamma där – ungefär en fördubbling sedan 2019, skriver The Economist.
Samtidigt uppges Förenade Arabemiraten ha haft ett nettotillskott på nära 10 000 dollarmiljonärer under 2025.
I Dubais finansiella frizon finns nu över 1 250 privata investeringsbolag, en kraftig ökning jämfört med året innan.
Många kinesiska institutioner
Dubai lockar med låg skatt, politisk neutralitet och relativt enkla regler för uppehållstillstånd.
Genom en fastighetsinvestering på motsvarande drygt en halv miljon dollar kan utlänningar kvalificera sig för långtidsvisum. Antalet utfärdade sådana tillstånd har ökat snabbt de senaste åren.
Staden erbjuder dessutom en miljö där kinesiska expats kan leva med välbekanta strukturer.
Här finns kinesiska skolor med hemlandets läroplan, specialiserade livsmedelsbutiker och till och med ett kinesiskt sjukhus.
Får visa upp sin förmögenhet
Samtidigt uppskattas Dubais sociala tolerans, där det är mer socialt accepterat att visa upp sin förmögenhet genom bilar och andra statussymboler.
Kapitalinflödet märks tydligt på fastighetsmarknaden. Bostadspriserna steg med omkring 12 procent under 2025, efter ännu starkare uppgång året före.
För investerare som lämnar en pressad kinesisk fastighetssektor framstår Dubai som både likvid och lönsam, med fokus på stabila hyresintäkter.
Även företag inom teknik och finans etablerar sig.
Finns risker
Samtliga stora kinesiska statliga banker finns representerade, liksom energibolag och snabbväxande teknikföretag inom exempelvis självkörande fordon och artificiell intelligens.
Dubai erbjuder en kombination av kapitalstarka kunder och regleringsmässig öppenhet som många upplever saknas i väst.
Utvecklingen är dock inte riskfri. Kinesiska myndigheter har skärpt kontrollen över kapitalutflöden och granskar resor till regionen.
Samtidigt kan ökade spänningar mellan Kina och USA leda till sekundära sanktioner som påverkar banker och företag i Gulfstaten, menar experter.
Läs mer: Klarna-vd:n om sitt AI-utspel: ”Fick betala mycket”. Dagens PS