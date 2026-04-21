Rika britter lockades av Dubais låga skatter – nu ångrar de sig

Dubai sågs länge som en trygg tillflyktsort för utländska höginkomsttagare.

Inte minst var det många britter som flyttade dit. Men kriget i regionen får dem nu att omvärdera sin närvaro.

Det har fått Storbritannien att se sitt tillfälle att locka tillbaka kapital och kompetens efter flera års utflyttningar.

Fler lämnar Dubai

Omkring 240 000 brittiska medborgare är bosatta i Förenade arabemiraten, där låga skatter och hög levnadsstandard länge varit starka dragplåster.

Efter att konflikten i regionen eskalerade i slutet av februari har dock en märkbar rörelse skett, där en betydande andel uppges ha lämnat landet, åtminstone tillfälligt.

Osäkerheten har vuxit i takt med störningar i flygtrafiken, säkerhetsincidenter och perioder av skolstängningar.

För många familjer har detta förändrat riskbilden i en region som tidigare marknadsförts som stabil trots sitt geografiska läge, skriver CNBC.