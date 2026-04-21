Att slippa betala inkomstskatt fick många att lämna Storbritannien för Dubai. Men med oroligheterna i regionen har en del börjat ångra sitt beslut.
Rika britter lockades av Dubais låga skatter – nu ångrar de sig
Dubai sågs länge som en trygg tillflyktsort för utländska höginkomsttagare.
Inte minst var det många britter som flyttade dit. Men kriget i regionen får dem nu att omvärdera sin närvaro.
Det har fått Storbritannien att se sitt tillfälle att locka tillbaka kapital och kompetens efter flera års utflyttningar.
Fler lämnar Dubai
Omkring 240 000 brittiska medborgare är bosatta i Förenade arabemiraten, där låga skatter och hög levnadsstandard länge varit starka dragplåster.
Efter att konflikten i regionen eskalerade i slutet av februari har dock en märkbar rörelse skett, där en betydande andel uppges ha lämnat landet, åtminstone tillfälligt.
Osäkerheten har vuxit i takt med störningar i flygtrafiken, säkerhetsincidenter och perioder av skolstängningar.
För många familjer har detta förändrat riskbilden i en region som tidigare marknadsförts som stabil trots sitt geografiska läge, skriver CNBC.
Försöker göra landet konkurrenskraftigt
Den brittiska regeringen försöker nu utnyttja situationen. Under det senaste året har rubrikerna mest handlat om att rika britter väljer att lämna landet, vilket Realtid har skrivit om.
Men finansminister Rachel Reeves försöker lyfta fram Storbritannien som en ekonomiskt stabil miljö och vill stärka landets attraktionskraft för investerare och entreprenörer.
Dessa initiativ handlar bland annat om skatteincitament och åtgärder för att göra London mer konkurrenskraftigt som finanscentrum.
Högre skatter i Storbritannien
Trots detta är det osäkert hur många som faktiskt återvänder. Skattenivåerna i Storbritannien är betydligt högre än i Förenade Arabemiraten, som inte ens har en personlig inkomstskatt och där bolagsskatter är relativt låga.
Nya brittiska regler har dessutom skärpt beskattningen av utländska inkomster, vilket minskar incitamenten för förmögna individer att flytta tillbaka.
Data visar att tusentals brittiska entreprenörer lämnat landet de senaste åren, ofta med destinationer som Dubai, Spanien eller USA.
Letar efter andra lösningar
Tekniksektorn har drabbats särskilt hårt av denna trend, vilket ökar trycket på den brittiska regeringen att vända utvecklingen.
Men många av dem som nu lämnar Dubai tycks söka andra alternativ snarare än att återvända direkt till Storbritannien.
Europeiska länder med lägre levnadskostnader eller andra globala finansnav lockar som tillfälliga lösningar i väntan på större stabilitet.
