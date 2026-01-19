Råvarufrossa 2026: Låt metallerna visa vägen på börsen

Den tyska analysen från FOCUS Money tecknar en bild av en råvarumarknad på uppgång. Efter år av underinvesteringar i nya gruvor möter nu ett skriande behov ett lågt utbud.

Resultatet är prisrallyn som saknar motstycke i modern tid. Analytikerna pekar särskilt ut silver, koppar, uran och litium som de fyra pelarna i nästa stora förmögenhetsbygge för investerare som vågar blicka bortom börsens vanliga vinnare.

Metaller som leder rusningen

Silver har under början av 2026 visat en extrem styrka. Priset nosar på nivåer nära 100 dollar per uns, prisnivåer som de största optimister knappt vågat spekulera kring tidigare. Rallyt drivs av att blankare tvingats täcka sina positioner samtidigt som den industriella efterfrågan exploderat.

Här är svenska Boliden en av vinnarna, med stor exponering mot både koppar och silver. Som en av Europas största producenter är bolaget väl positionerat mot den pågående elektrifieringen.

Kopparpriset har i början av året pendlat runt den magiska gränsen 13 000 dollar per ton.

Uranets renässans och litiumets bottenkänning

Utöver ädelmetallerna är det uran som stjäl rubrikerna. Utbyggnaden av nästa generations kärnkraft (SMR-reaktorer) har skapat ett akut behov av bränsle. Kanadensiska Cameco lyfts fram som den givna vinnaren i sektorn med en förväntad kurspotential på 40 procent.

För den mer riskvilliga investeraren nämns även litiummarknaden. Efter de senaste årens turbulens tycks marknaden nu ha hittat en botten. Branschjätten Albemarle ses som ett taktiskt köp när efterfrågan på batterilager och elbilar återigen växlar upp.

Slutligen nämns mexikanska Fresnillo som den ”stabila klippan” inom silverproduktion. FOCUS Money menar att det är hög tid att lasta portföljen med bolag som kan säkra marknadens metaller.