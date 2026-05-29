Räntan pressar guldpriset – pappersguld säljs av

Pappersguld pressar guldpriset

Marknaden drivs av två helt olika beteenden: handel med finansiella guldtillgångar och köp av fysiskt guld.

Priset på marknaden sätts i hög grad av spekulativa beteenden genom handel med så kallat ”pappersguld”, såsom guldaktier eller guld-ETF:er. På denna marknad kan priserna bli extrema och svängiga.

Det fysiska beteendet, att köpa fysiskt guld och låsa in det i ett bankvalv eller en byrålåda, hänger däremot inte ihop med det aktuella marknadspriset. Den som köper fysiskt guld gör det utifrån en långsiktig förväntan om att tillgången ska bevara sitt värde bättre än andra tillgångar vid en omfattande ekonomisk kris.

En trygg hamn med reservation

Guldet har historiskt sett fungerat som ett skydd mot inflation, men efter de extrema värdeökningarna under förra året och i början av detta år måste investerare vara vaksamma.

Kraftiga uppgångar i guldpriset har historiskt sett ofta följts av en kraftig baksmälla. Ur ett kortsiktigt perspektiv liknar utvecklingen därför mer en spekulation än en trygg hamn.

För den som köper guld som en långsiktig trygghet i extremfall spelar dagens marknadspris dock mindre roll. Ett pressat guldpris kan snarare ses som ett läge att köpa på sig mer fysiskt guld för den som söker den formen av långsiktig säkerhet.

Framöver blir det avgörande för investerare att skilja på guldets roll i den egna portföljen. Äger du guld som en volatil papperstillgång för kortsiktig taktisk handel eller som en fysisk, långsiktig värdebevarare?