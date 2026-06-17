Ett avtal i Iran-konflikten skulle minska uppåttrycket på oljepriset. Men det finns andra faktorer som kan hålla priset uppe.
Räkna inte med oljerea – experter tror på höga priser
Den preliminära överenskommelsen mellan USA och Iran har fått oljepriset att sjunka från de mycket höga nivåerna tidigare.
Men man ska inte räkna med en ytterligare stor nedgång, menar experter.
Istället väntas oljepriserna förbli höga under större delen av året, enligt flera marknadsbedömare.
Kan dröja länge
Avtalet innebär att Hormuzsundet gradvis ska öppnas igen och att iransk oljeexport kan återupptas.
Marknaden har reagerat positivt på beskedet och Brentoljan har fallit tillbaka från nivåer över 110 dollar per fat till under 80 dollar.
Men även om avtalet håller kommer återgången till normala marknadsförhållanden att ta tid. Hormuzsundet måste först rensas från minor innan större delen av tankfartygstrafiken kan återupptas, skriver The Economist.
Enligt branschbedömare kan det dröja sex veckor eller mer innan sjöfarten fungerar utan större begränsningar.
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Lär öka produktionen
Samtidigt väntas många rederier avvakta innan de åter skickar fartyg till Persiska viken. Försäkringskostnaderna är fortfarande höga och flera fartyg har redan flyttats till andra handelsrutter.
Det innebär att transportkapaciteten för olja kan förbli begränsad långt efter att ett formellt fredsavtal har slutits.
Producenter i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och andra Gulfstater väntas successivt öka produktionen.
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Osäkerhet kring Irans kontroll
Analytiker räknar dock med att regionens samlade oljeutvinning fortfarande kommer att ligga betydligt under normala nivåer under sommaren.
Först mot slutet av året väntas produktionen närma sig nivåerna före kriget.
Dessutom finns osäkerhet kring Irans framtida kontroll över sjöfarten genom Hormuzsundet.
Teheran har signalerat att någon form av avgifter för passage kan bli aktuella, samtidigt som amerikanska sanktioner mot iranska institutioner riskerar att komplicera handeln.
Tror på underskott
Flera banker bedömer därför att den globala oljemarknaden kommer att präglas av underskott under årets tredje kvartal.
Låga lager, stigande sommarefterfrågan och en möjlig återhämtning i kinesisk import väntas ge fortsatt högre priser.
Analytiker räknar med att Brentoljan i genomsnitt kan ligga omkring 90 dollar per fat under sommaren, trots att risken för en akut energikris har minskat.
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