Räkna inte med oljerea – experter tror på höga priser

Den preliminära överenskommelsen mellan USA och Iran har fått oljepriset att sjunka från de mycket höga nivåerna tidigare.

Men man ska inte räkna med en ytterligare stor nedgång, menar experter.

Istället väntas oljepriserna förbli höga under större delen av året, enligt flera marknadsbedömare.

Kan dröja länge

Avtalet innebär att Hormuzsundet gradvis ska öppnas igen och att iransk oljeexport kan återupptas.

Marknaden har reagerat positivt på beskedet och Brentoljan har fallit tillbaka från nivåer över 110 dollar per fat till under 80 dollar.

Men även om avtalet håller kommer återgången till normala marknadsförhållanden att ta tid. Hormuzsundet måste först rensas från minor innan större delen av tankfartygstrafiken kan återupptas, skriver The Economist.

Enligt branschbedömare kan det dröja sex veckor eller mer innan sjöfarten fungerar utan större begränsningar.

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