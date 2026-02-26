Peter Thiel skrämmer tyska politiker – ändrar reglerna

Tysklands förbundsdag har godkänt ett mångmiljardavtal om militära drönare – men med reservationer.

Parlamentsledamöterna bestämde sig nämligen både för att införa nya utgiftstak och skärpt parlamentarisk kontroll.

Beslutet följer politisk debatt om riskkapitalisten Peter Thiel och hans minoritetsägande i det Berlin-baserade bolaget Stark, som tilldelats en del av kontraktet.

Ett tak har satts upp

Även Helsing, där Daniel Ek är ordförande och delägare, omfattas av beslutet.

Avtalet gäller så kallade loitering munitions – drönare som kan cirkulera över ett område innan de slår till – från Stark och konkurrenten Helsing, skriver Politico.

Uppgörelsen godkändes i parlamentets budgetutskott men med bindande begränsningar som sätter ett tak för hur mycket försvarsdepartementet får spendera utan att återkomma till parlamentet.