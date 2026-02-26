Det blir inte ett lika stort vapenkontrakt för Peter Thiel som tänkt i Tyskland, åtminstone inte just nu. Det sätter parlamentet stopp för.
Peter Thiel skrämmer tyska politiker – ändrar reglerna
Tysklands förbundsdag har godkänt ett mångmiljardavtal om militära drönare – men med reservationer.
Parlamentsledamöterna bestämde sig nämligen både för att införa nya utgiftstak och skärpt parlamentarisk kontroll.
Beslutet följer politisk debatt om riskkapitalisten Peter Thiel och hans minoritetsägande i det Berlin-baserade bolaget Stark, som tilldelats en del av kontraktet.
Ett tak har satts upp
Även Helsing, där Daniel Ek är ordförande och delägare, omfattas av beslutet.
Avtalet gäller så kallade loitering munitions – drönare som kan cirkulera över ett område innan de slår till – från Stark och konkurrenten Helsing, skriver Politico.
Uppgörelsen godkändes i parlamentets budgetutskott men med bindande begränsningar som sätter ett tak för hur mycket försvarsdepartementet får spendera utan att återkomma till parlamentet.
Måste få nytt godkännande
Det konfidentiella kontraktet med Stark är utformat som ett sjuårigt ramavtal. Den första fasta beställningen uppgår till cirka 268 miljoner euro.
Om samtliga optioner hade utnyttjats skulle det totala värdet ha kunnat nå närmare 2,9 miljarder euro.
Enligt de nya villkoren krävs dock nytt parlamentariskt godkännande för ytterligare beställningar utöver den inledande delen.
Thiel en kontroversiell figur
Om kostnaderna överstiger en miljard euro måste regeringen dessutom lämna in uppdaterade behovsanalyser och detaljerad prisdokumentation.
Bakgrunden är flera dagars politisk kontrovers. Lagstiftare inom regeringskoalitionen har ifrågasatt både prissättningen och omfattande maskeringar i de handlingar som presenterats för parlamentet.
Thiels koppling till bolaget har också väckt uppmärksamhet, inte minst mot bakgrund av hans stöd till USA:s president Donald Trump och andra republikanska profiler, skriver Financial Times.
Den ursprungliga konstruktionen av kontrakten skulle säkerställa att om en leverantör misslyckades skulle den andra kunna skala upp och täcka hela Bundeswehrs behov.
Krävs nya beslut
Genom att införa ett individuellt tak på en miljard euro per bolag har parlamentet nu begränsat denna inbyggda flexibilitet. Större utökningar kommer därmed att kräva nya politiska beslut.
Beslutet speglar en bredare trend i Tyskland där ökade försvarsutgifter kombineras med krav på striktare demokratisk insyn.
I en tid av säkerhetspolitisk upprustning vill lagstiftarna säkerställa att stora militära investeringar granskas noggrant, både ekonomiskt och politiskt, menar experter.
