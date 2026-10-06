BMW gör tvärtom mot konkurrenterna – flyttar produktion till Tyskland

Volkswagen och Mercedes-Benz minskar kapaciteten i Tyskland, trots att man är intimt förknippade med landet.

Men rivalen BMW går i andra riktningen och satsar omkring två miljarder euro på sin produktion på tysk mark.

Satsningen är ett försök att göra de tyska fabrikerna konkurrenskraftiga trots höga löne- och energikostnader.

Genomgått en modernisering

I centrum står BMW:s anläggning i München, där omkring 6 000 anställda bygger den nya helelektriska versionen av 3-serien, skriver Financial Times.

Fabriken har genomgått en omfattande modernisering under de senaste fem åren och har byggts om för att kunna producera nästa generation av BMW-bilar.

Investeringarna omfattar även fabriken i Dingolfing och en ny batterianläggning nordost om München. BMW har samtidigt investerat omkring två miljarder euro i en ny fabrik i Debrecen i Ungern.

Bolaget planerar dessutom att minska antalet tjänster inom administration med mer än 8 000, medan de anställda inom produktionen hittills har undantagits från neddragningarna.

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BMW:s tyska produktion har utvecklats bättre än konkurrenternas. Under 2025 tillverkades omkring 1,07 miljoner bilar i Tyskland, nästan lika många som året innan.

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