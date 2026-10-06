Höga löner brukar anges som skälet till att tyska bilmärken inte längre tillverkar sina bilar på hemmaplan. Men nu gör BMW ändå ett försök.
BMW gör tvärtom mot konkurrenterna – flyttar produktion till Tyskland
Volkswagen och Mercedes-Benz minskar kapaciteten i Tyskland, trots att man är intimt förknippade med landet.
Men rivalen BMW går i andra riktningen och satsar omkring två miljarder euro på sin produktion på tysk mark.
Satsningen är ett försök att göra de tyska fabrikerna konkurrenskraftiga trots höga löne- och energikostnader.
Genomgått en modernisering
I centrum står BMW:s anläggning i München, där omkring 6 000 anställda bygger den nya helelektriska versionen av 3-serien, skriver Financial Times.
Fabriken har genomgått en omfattande modernisering under de senaste fem åren och har byggts om för att kunna producera nästa generation av BMW-bilar.
Investeringarna omfattar även fabriken i Dingolfing och en ny batterianläggning nordost om München. BMW har samtidigt investerat omkring två miljarder euro i en ny fabrik i Debrecen i Ungern.
Bolaget planerar dessutom att minska antalet tjänster inom administration med mer än 8 000, medan de anställda inom produktionen hittills har undantagits från neddragningarna.
BMW:s tyska produktion har utvecklats bättre än konkurrenternas. Under 2025 tillverkades omkring 1,07 miljoner bilar i Tyskland, nästan lika många som året innan.
Flyttar hem produktionen
Det innebär att BMW stod för ungefär var fjärde bil som producerades i landet. Den tyska bilproduktionen som helhet låg samtidigt 10 procent under nivån före pandemin.
En viktig förklaring är att BMW har tagit hem produktionen av flera modeller som tidigare tillverkades av externa partners.
Bolaget har också under lång tid byggt ut sin lokala produktion i Kina och USA, vilket minskar effekterna av svagare efterfrågan på dessa marknader och amerikanska handelstullar på de tyska fabrikerna.
BMW har dessutom satsat tidigt på elbilar. Den nya eldrivna iX3, som bygger på företagets nya Neue Klasse-plattform, har fått över 100 000 beställningar sedan lanseringen, skriver M3.
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Dyrare arbetskraft i Tyskland
Produktionen i Debrecen har därför utökats med ett nattskift.
Samtidigt är kostnadsläget i Tyskland en växande utmaning.
Timkostnaden för arbetskraft är omkring tre gånger högre än i Ungern. BMW:s effektiviseringar har dock minskat produktionskostnaden per bil med omkring 10 procent i München.
På längre sikt kan utvecklingen ändå förändras. Om underleverantörer flyttar sin produktion till Östeuropa och BMW börjar köpa fler komponenter lokalt kan lägre transportkostnader göra det mer attraktivt att producera där.
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