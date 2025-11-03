Bankimperiet på paus – vad blir Orcels nästa drag?

Styrelsen har krävt mer omfattande och regelbundna uppdateringar om M&A-arbetet, och det har förts interna diskussioner om att tillsätta en general manager för att övervaka verksamheten, rapporterar Globaldata.

Andrea Orcel, som har rykte om sig att vara en hårdnackad dealmaker med kännedom för beslutsamma metoder, har byggt upp betydande positioner i konkurrerande banker utan att säkra några stora avtal.

Hans vision om att skapa en pan-europeisk bankjätte har mött omfattande hinder.

Italien satte stopp

Den italienska regeringen under premiärminister Giorgia Meloni använde sina så kallade gyllene befogenheter, ursprungligen avsedda för att granska utländska uppköp av strategiska tillgångar, för att blockera Unicredits försök att förvärva den mindre konkurrenten Banco BPM, skriver Financial Times.

Samtidigt har tyskt motstånd tvingat Orcel att skjuta upp planerna på ett fullständigt övertagande av Commerzbank till 2027.

Missa inte:

EU vill se europeiska jättebanker: ”Frustrerad”. Realtid

ANNONS

Detta trots att Unicredit snabbt byggt upp en 29-procentig ägarandel i den tyska banken genom aktieköp och derivataffärer.

”Banker är suveräna tillgångar och viktiga för ett land. Man kan inte bara bestämma sig för att tvinga sig in om en regering inte är bekväm”, säger en senior europeisk bankchef till FT.