Unicredits styrelse har skärpt granskningen av vd Andrea Orcels strategi för företagsförvärv, efter att bankens ambitiösa expansionsplaner stött på politiskt motstånd i både Italien och Tyskland.
Bankimperiet på paus – vad blir Orcels nästa drag?
Styrelsen har krävt mer omfattande och regelbundna uppdateringar om M&A-arbetet, och det har förts interna diskussioner om att tillsätta en general manager för att övervaka verksamheten, rapporterar Globaldata.
Andrea Orcel, som har rykte om sig att vara en hårdnackad dealmaker med kännedom för beslutsamma metoder, har byggt upp betydande positioner i konkurrerande banker utan att säkra några stora avtal.
Hans vision om att skapa en pan-europeisk bankjätte har mött omfattande hinder.
Unicredits knep för att köpa banken: Fler tyskar i styrelsen
Unicredit ger inte upp försöker att köpa Commerzbank och skapa en europeisk storbank.
Italien satte stopp
Den italienska regeringen under premiärminister Giorgia Meloni använde sina så kallade gyllene befogenheter, ursprungligen avsedda för att granska utländska uppköp av strategiska tillgångar, för att blockera Unicredits försök att förvärva den mindre konkurrenten Banco BPM, skriver Financial Times.
Samtidigt har tyskt motstånd tvingat Orcel att skjuta upp planerna på ett fullständigt övertagande av Commerzbank till 2027.
Detta trots att Unicredit snabbt byggt upp en 29-procentig ägarandel i den tyska banken genom aktieköp och derivataffärer.
”Banker är suveräna tillgångar och viktiga för ett land. Man kan inte bara bestämma sig för att tvinga sig in om en regering inte är bekväm”, säger en senior europeisk bankchef till FT.
Oväntat lönsam affär
Commerzbank-investeringen har dock blivit en oväntat lönsam affär för UniCredit. Sedan Orcel avslöjade sin satsning för ett år sedan har Commerzbankaktien exploderat med 189 procent, vilket gett Unicredit en investeringsavkastning på omkring 20 procent.
Unicredits egen aktie har stigit 92 procent under samma period.
Trots M&A-motgångarna är aktieägare och analytiker fortsatt positiva. Sedan Orcel tillträdde i april 2021 har Unicredits aktiekurs stigit nästan 650 procent. Banken har lovat att dela ut minst 9,5 miljarder euro till investerare genom aktieåterköp och utdelningar för räkenskapsåret 2025.
Höga krav på rapportering
Globaldata rapporterar att Orcel har uttryckt oro för att styrelsens frekventa krav på detaljerade rapporter och strategimöten påverkar både hans schema och den interna M&A-avdelningens arbetsbörda.
Unicredits ordförande Pier Carlo Padoan försäkrar dock att styrelsen är fullt informerad och stöder företagets tillväxtbana.
Med begränsade M&A-alternativ kvar har Orcel, enligt FT, signalerat att fokus nu kommer att vända mot att organiskt utveckla affärsområden som kapitalförvaltning, private banking och investeringsbanksverksamhet.
”Jag förstår att det inte är lika spännande som 2022-2023 när vi fördubblad nettovinsten varje år. Men så är det”, säger Orcel till tidningen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
