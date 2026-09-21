Grant Thornton slår tillbaka mot kritiken: "Kan inte sälja något med dåligt rykte"

Grant Thornton har fått kritik för att man har låtit det europeiska riskkapitalbolaget Cinven bli majoritetsägare i revisions- och rådgivningsfirman.

Men vd:n Malcolm Gomersall försvarar beslutet.

Enligt honom har ägarförändringen ökat pressen på bolaget att hålla hög kvalitet i revisionen.

”Kan inte sälja något med dåligt rykte”

Cinven köpte 60 procent av Grant Thornton UK 2024 i en affär som värderade bolaget till omkring 1,5 miljarder pund.

Affären var den största investeringen av ett riskkapitalbolag i en brittisk redovisningsfirma och bidrog till att påskynda en våg av liknande transaktioner i branschen.

Kritiker har varnat för att riskkapitalägande kan skapa ett större fokus på finansiell avkastning och kortsiktiga resultat, på bekostnad av revisionskvalitet och revisorernas oberoende.

Gomersall menar däremot att den framtida försäljningen av Grant Thornton skapar tydliga incitament.

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”Vid någon tidpunkt kommer att lämna och då kommer vi att gå över och få ett annat ägarskap. Det innebär en försäljning. Man kan inte sälja något som har ett dåligt rykte om kvalitet eftersom ingen kommer att vilja köpa det”, sa han till Financial Times.

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