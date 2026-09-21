Cinvens investering i Grant Thornton har väckt uppmärksamhet och kritik. Det får nu ledningen att gå i svaromål.
Grant Thornton slår tillbaka mot kritiken: "Kan inte sälja något med dåligt rykte"
Grant Thornton har fått kritik för att man har låtit det europeiska riskkapitalbolaget Cinven bli majoritetsägare i revisions- och rådgivningsfirman.
Men vd:n Malcolm Gomersall försvarar beslutet.
Enligt honom har ägarförändringen ökat pressen på bolaget att hålla hög kvalitet i revisionen.
”Kan inte sälja något med dåligt rykte”
Cinven köpte 60 procent av Grant Thornton UK 2024 i en affär som värderade bolaget till omkring 1,5 miljarder pund.
Affären var den största investeringen av ett riskkapitalbolag i en brittisk redovisningsfirma och bidrog till att påskynda en våg av liknande transaktioner i branschen.
Kritiker har varnat för att riskkapitalägande kan skapa ett större fokus på finansiell avkastning och kortsiktiga resultat, på bekostnad av revisionskvalitet och revisorernas oberoende.
Gomersall menar däremot att den framtida försäljningen av Grant Thornton skapar tydliga incitament.
”Vid någon tidpunkt kommer att lämna och då kommer vi att gå över och få ett annat ägarskap. Det innebär en försäljning. Man kan inte sälja något som har ett dåligt rykte om kvalitet eftersom ingen kommer att vilja köpa det”, sa han till Financial Times.
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Sa nej till uppdraget
Grant Thornton har samtidigt infört strikta regler kring kunder där Cinven har ekonomiska intressen.
Bolaget tar inte revisionsuppdrag för företag som Cinven investerat i och har även avstått från uppdrag där det funnits osäkerhet kring reglerna om revisorns oberoende.
I ett fall kontaktade Grant Thornton den brittiska tillsynsmyndigheten Financial Reporting Council, FRC, för vägledning om ett potentiellt uppdrag.
Myndigheten bedömde situationen som ett gränsfall och Grant Thornton valde därefter att inte ta uppdraget.
Riskkapitalets intåg i redovisningsbranschen har ökat kraftigt under senare år.
En rapport från International Federation of Accountants visade att över 1 000 redovisningsfirmor globalt hade fått investeringar från riskkapitalbolag under det senaste decenniet.
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Har funnits problem tidigare
Grant Thornton har samtidigt en historia av uppmärksammade revisionsproblem.
Firman reviderade bland annat Patisserie Valerie innan bolaget kollapsade efter att omfattande oegentligheter i redovisningen upptäckts.
Grant Thornton har även fått mångmiljonböter från FRC efter brister i flera revisioner.
Gomersall anser att bolaget har lämnat den perioden bakom sig och arbetar nu med att stärka sin position på den brittiska marknaden.
Grant Thornton siktar på intäkter på en miljard pund per år vid slutet av nästa år. De senaste tolv månadernas intäkter fram till juni översteg 800 miljoner pund.
Företaget räknar också med att nå målet att rekrytera 160 nya delägare senast 2027.
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