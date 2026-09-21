Granskning visar: Byggsajter blåser kunder med spöksajter

Över 900 svenska bygg- och hantverkarsajter som ser ut att tillhöra riktiga företag har kartlagts av Byggnadsarbetaren.

En granskning visar att flera av företagen inte verkar existera och att sajterna innehåller påhittade företagsuppgifter, fejkade recensioner och bilder som skapats eller hämtats från andra håll.

Sajterna är utformade för att framstå som lokala byggföretag och synas högt i Googles sökresultat.

Uppenbara AI-bilder på flera håll

De innehåller ofta kontaktformulär, projektbeskrivningar, kundrecensioner och uppgifter om företagets tjänster.

Vid en kontroll av flera adresser som anges på sajterna visade det sig att de påstådda företagen inte fanns på platserna.

Bland annat ska företag i Abrahamsberg, Bromma, Norrtälje och Järna ha kontor på adresser där verksamheterna inte kunde hittas.

Även bilderna väcker frågor, skriver Byggnadsarbetaren. En del av projektbilderna är uppenbart AI-genererade, medan andra verkar vara hämtade från mäklarfirmor, lokaltidningar eller andra företags webbplatser.

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