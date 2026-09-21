Kampen om att ligga högt i Googles sökresultat är hård. Det får oärliga aktörer att skapa falska byggsajter som riskerar att lura kunden.
Granskning visar: Byggsajter blåser kunder med spöksajter
Över 900 svenska bygg- och hantverkarsajter som ser ut att tillhöra riktiga företag har kartlagts av Byggnadsarbetaren.
En granskning visar att flera av företagen inte verkar existera och att sajterna innehåller påhittade företagsuppgifter, fejkade recensioner och bilder som skapats eller hämtats från andra håll.
Sajterna är utformade för att framstå som lokala byggföretag och synas högt i Googles sökresultat.
Uppenbara AI-bilder på flera håll
De innehåller ofta kontaktformulär, projektbeskrivningar, kundrecensioner och uppgifter om företagets tjänster.
Vid en kontroll av flera adresser som anges på sajterna visade det sig att de påstådda företagen inte fanns på platserna.
Bland annat ska företag i Abrahamsberg, Bromma, Norrtälje och Järna ha kontor på adresser där verksamheterna inte kunde hittas.
Även bilderna väcker frågor, skriver Byggnadsarbetaren. En del av projektbilderna är uppenbart AI-genererade, medan andra verkar vara hämtade från mäklarfirmor, lokaltidningar eller andra företags webbplatser.
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Möts av kontaktformulär
Samma bilder kan förekomma på flera sajter och användas för att beskriva helt olika byggprojekt på olika orter.
Recensionerna är också en central del av sajternas trovärdighet. Byggnadsarbetarens granskning visar exempel på personer som under kort tid lämnat positiva femstjärniga omdömen på ett stort antal olika byggföretag som ingår i nätverket.
På flera av sajterna förekommer dessutom en person vid namn Nicklas, som presenteras som samordnare eller förmedlare.
När journalister försökt kontakta företagen har de i flera fall mötts av automatiska telefonsvarare eller kontaktformulär.
I ett fall kom ett svar på en offertförfrågan, men när journalisten efterfrågade organisationsnummer upphörde kontakten.
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Tycks ha samma ursprung
Enligt en cybersäkerhetsexpert kan upplägget vara att samla in kundförfrågningar genom de falska sajterna och sedan sälja vidare kontakterna till riktiga hantverksföretag.
AI-tekniken har samtidigt gjort det möjligt att producera stora mängder lokalt anpassade sajter snabbt och billigt.
Konsumentverket har tidigare inte stött på just detta fenomen. Myndigheten har samtidigt konstaterat att marknadsföring måste vara korrekt och inte vilseleda konsumenter.
Granskningen visar också tecken på att sajterna har samma ursprung.
Källkoden och innehållet är ofta snarlika, flera sidor länkar till varandra och vissa telefonnummer som används för den påstådda samordnaren är registrerade på en webb- och marknadsföringsbyrå som specialiserat sig på byggföretag.
Hur nätverket är organiserat och vilka som står bakom sajterna är fortfarande oklart.
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