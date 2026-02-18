Oljepriset sticker iväg efter USA:s hot mot Iran

Under onsdagen kom signaler från USA om att diplomatiska samtal med Iran inte hade löst centrala amerikanska krav.

Det framkom också att militärt våld inte utesluts om förhandlingarna misslyckas.

Det fick oljepriserna att omedelbart stiga kraftigt, skriver CNBC.

Har haft samtal i Genéve

Marknaden reagerade på den förnyade osäkerheten kring framtida leveranser från Mellanöstern, en region som är avgörande för den globala energiförsörjningen.

USA har fört samtal med Iran i Genéve om Teherans kärnenergiprogram, men enligt uppgifter har det inte skett någon lösning på avgörande punkter.

Samtidigt har militära övningar hållits i det strategiskt viktiga Hormuzsundet, där en betydande del av världens råolja transporteras, vilket förstärker riskpremien i oljepriset.

Pendlat fram och tillbaka

Efter uttalandena drog oljepriset uppåt med flera procent, med Brent-olja åter nära eller över 70 dollar per fat och amerikansk WTI-olja också klart högre.

Marknaden har tidigare pendlat kraftigt under de senaste dagarna i spåren av både diplomati och militära signaler, där optimism om en överenskommelse tidigare tryckt ner kurserna innan oron åter växte.