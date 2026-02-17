Den amerikanska militära uppbyggnaden i Mellanöstern fortsätter medan de två länderna försöker nå en diplomatisk lösning på den långvariga kärnvapendispyten.
Klockan tickar: USA har 250 stridsplan redo medan Iran-samtalen inleds
De indirekta samtalen mellan USA och Iran inleddes på tisdagen i Genève, med Oman som medlare.
Det är den andra förhandlingsrundan mellan de två länderna som försöker lösa den decennielånga tvisten om Irans kärnvapenprogram, rapporterar BBC.
President Donald Trump uppgav att han skulle vara ”indirekt” involverad i samtalen och att han tror att Iran vill nå en överenskommelse.
”Jag tror inte att de vill ha konsekvenserna av att inte göra en deal”, sade Trump till reportrar ombord på Air Force One på måndagen, enligt Reuters.
”Vi kunde ha haft en deal istället för att skicka in B-2-bombflygplanen för att slå ut deras kärnkraftspotential. Och vi var tvungna att skicka B-2:orna”, säger presidenten och refererar till den attack som USA:s allierade Israel utförde mot Iran förra året.
Massiv militär uppbyggnad
Medan förhandlingarna pågår fortsätter USA sin betydande militära uppbyggnad i regionen.
Just nu ompositioneras amerikanska flygvapentillgångar baserade i Storbritannien, inklusive tankflygplan och stridsflygplan, närmare Mellanöstern. Det skriver CNN.
Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln befinner sig redan i regionen, medan USS Gerald Ford är på väg dit.
Satellitbilder visar att tolv amerikanska F-15 attackplan har placerats vid Jordaniens flygbas Muwaffaq Salti sedan 25 januari. Totalt har över 250 amerikanska fraktflygningar genomförts till regionen de senaste veckorna
BBC Verify har bekräftat platsen för USS Abraham Lincoln nära Iran genom satellitbilder och har även spårat en ökning av amerikanska jagare, stridsfartyg och stridsflygplan i regionen.
Svåra förhandlingar väntar
Förhandlingarna leds på amerikansk sida av Trumps sändebud Steve Witkoff och hans svärson Jared Kushner. Irans utrikesminister Abbas Araghchi representerar Tehran.
Inför samtalen mötte Araghchi chefen för FN:s atomenergiorganisation IAEA, Rafael Grossi, i Genève på måndagen för vad båda beskrev som ”djupgående tekniska diskussioner”.
USA:s utrikesminister Marco Rubio har varit tydlig med att en överenskommelse blir svår att nå.
”Iran styrs ytterst av shiamuslimska präster, radikala shiamuslimska präster. Dessa människor fattar politiska beslut baserat på ren teologi. Så det är svårt att göra en deal med Iran”, sade Rubio vid en presskonferens i Budapest på måndagen, enligt CNN.
Regimförändring på agendan
Trump har under flera veckor hotat med militära åtgärder mot Iran. I fredags sade han att regimförändring ”vore det bästa som kunde hända” i Iran.
Men administrationen saknar fortfarande en tydlig förståelse för vad som skulle komma härnäst om den iranska regimen störtades.
Rubio medgav inför kongressen att ”ingen vet” vem som skulle ta över om regimen föll.
Iran visar musklerna
Som svar på den amerikanska uppbyggnaden genomförde Iran militärövningar i Hormuzsundet på måndagen, mindre än 24 timmar före Genèvesamtalen.
Sundet är en vital internationell farled och exportväg för olja från Gulfstaterna.
Irans överbefälhavare, generalmajor Abdolrahim Mousavi, varnade på söndagen att ”Trump borde veta att han skulle ge sig in i en konfrontation som ger hårda läxor”, enligt CNN.
Regionala allierade, inklusive arabstaterna vid Persiska viken, är djupt oroade över att amerikanska militära åtgärder kan destabilisera regionen. De har lobbat för att avvakta med militära åtgärder och ge diplomatin mer tid, enligt källor som CNN talat med.
”Alla trycker emot en attack”, sade en diplomat från regionen till CNN och tillade att Israel är den enda regionala aktören som har uppmanat USA att attackera.