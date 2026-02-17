Klockan tickar: USA har 250 stridsplan redo medan Iran-samtalen inleds

De indirekta samtalen mellan USA och Iran inleddes på tisdagen i Genève, med Oman som medlare.

Det är den andra förhandlingsrundan mellan de två länderna som försöker lösa den decennielånga tvisten om Irans kärnvapenprogram, rapporterar BBC.

President Donald Trump uppgav att han skulle vara ”indirekt” involverad i samtalen och att han tror att Iran vill nå en överenskommelse.

”Jag tror inte att de vill ha konsekvenserna av att inte göra en deal”, sade Trump till reportrar ombord på Air Force One på måndagen, enligt Reuters.

”Vi kunde ha haft en deal istället för att skicka in B-2-bombflygplanen för att slå ut deras kärnkraftspotential. Och vi var tvungna att skicka B-2:orna”, säger presidenten och refererar till den attack som USA:s allierade Israel utförde mot Iran förra året.

Massiv militär uppbyggnad

Medan förhandlingarna pågår fortsätter USA sin betydande militära uppbyggnad i regionen.

Just nu ompositioneras amerikanska flygvapentillgångar baserade i Storbritannien, inklusive tankflygplan och stridsflygplan, närmare Mellanöstern. Det skriver CNN.

Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln befinner sig redan i regionen, medan USS Gerald Ford är på väg dit.

Satellitbilder visar att tolv amerikanska F-15 attackplan har placerats vid Jordaniens flygbas Muwaffaq Salti sedan 25 januari. Totalt har över 250 amerikanska fraktflygningar genomförts till regionen de senaste veckorna

BBC Verify har bekräftat platsen för USS Abraham Lincoln nära Iran genom satellitbilder och har även spårat en ökning av amerikanska jagare, stridsfartyg och stridsflygplan i regionen.