Oljeimperialismen är tillbaka – med USA vid rodret

USA: har ökat sin militära närvaro i Karibien och utförde en uppmärksammad intervention i Venezuela.

Det har har väckt oro och motstånd i regionen.

Utvecklingen beskrivs av aktivister som ett uttryck för en återkomst av petroimperialism, där kontrollen över naturresurser – särskilt olja – står i centrum, skriver New Internationalist.

Har stärkt sin närvaro

Upprinnelsen var beslut av USA:s president Donald Trump i augusti förra året om att ge Pentagon mandat att använda militärt våld mot latinamerikanska narkotikakarteller.

Kort därefter förstärktes den amerikanska militära närvaron i Karibien kraftigt.

Krigsfartyg och tusentals soldater placerades i området, och ett flertal insatser genomfördes mot båtar i Karibiska havet och Stilla havet.

I januari 2026 genomfördes flyganfall mot Venezuelas huvudstad Caracas och president Nicolás Maduro greps.