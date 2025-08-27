Private equity går trögt i stora delar av världen, men det finns ett undantag: Japan. Där ser marknaden helt annorlunda ut jämfört med för några år sedan.
Japan ändrar syn på private equity – inte längre gamar
I många år har private equity-marknaden i Japan varit betydligt långsammare än i resten av världen.
Det beror inte minst på att buy out-bolag har fått ett dåligt rykte bland företagsledare och till och med gått under öknamnet hagetaka, gamar.
Men nu har vindarna vänt. Japans private equity-marknad ser ut att gå mot ett rekordår 2025, med bolag som i allt större utsträckning väljer att lämna börsen, skriver Reuters.
Går mot rekord
Detta sker samtidigt som den globala marknaden för buyouts har mattats av. Men det märks inte i Japan.
Enligt data från Dealogic uppgick värdet av japanska private equity-affärer till 27,6 miljarder dollar fram till den 20 augusti, nästan tre gånger högre än under motsvarande period 2024.
Därmed väntas hela årets volymer överträffa fjolårets notering på drygt 40 miljarder dollar, enligt rådgivare och fondbolag.
Flera stora transaktioner har offentliggjorts under sommaren, bland annat Blackstones bud på 3,5 miljarder dollar för bemanningsföretaget Technopro samt EQT:s (börskurs EQT) bud på hisstillverkaren Fujitec värt 2,7 miljarder dollar.
Fördubblade aktiekursen
Ett skäl till den ökade aktiviteten är att aktivistinvesterare allt oftare kommer in i bolagen.
Det kan fungera som en katalysator för förändring, men kan även leda till kraftiga kursuppgångar som försvårar senare bud.
Ett exempel är just Fujitec, vars aktiekurs mer än fördubblades under de tre år som aktivistfonden Oasis var engagerad i bolaget.
Inleder samtal allt tidigare
När EQT lade sitt bud sommaren 2025 skedde det till en rabatt mot börskursen, skriver Bloomberg.
För att undvika att hamna i en situation där en avnotering blir för dyr diskuterar allt fler bolag möjliga lösningar med private equity-fonder i ett tidigt skede.
Branschkällor uppger att upp till hälften av dessa kontakter numera initieras av företagen själva.
”Naturligt strategiskt steg”
För ledningar kan ett privat ägande ge större handlingsfrihet att genomföra omstruktureringar utan börsens insyn.
”På ett sätt har det blivit ett naturligt strategiskt steg”, säger Eiji Yatagawa, partner på KKR i Japan, till Reuters.
Private equity-aktörerna betonar också att japanska kapitalmarknader är tillräckligt starka för att möjliggöra börsnoteringar i ett senare skedde eller vidareförsäljningar till andra fonder.
