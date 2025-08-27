Japan ändrar syn på private equity – inte längre gamar

I många år har private equity-marknaden i Japan varit betydligt långsammare än i resten av världen.

Det beror inte minst på att buy out-bolag har fått ett dåligt rykte bland företagsledare och till och med gått under öknamnet hagetaka, gamar.

Men nu har vindarna vänt. Japans private equity-marknad ser ut att gå mot ett rekordår 2025, med bolag som i allt större utsträckning väljer att lämna börsen, skriver Reuters.

Går mot rekord

Detta sker samtidigt som den globala marknaden för buyouts har mattats av. Men det märks inte i Japan.

Enligt data från Dealogic uppgick värdet av japanska private equity-affärer till 27,6 miljarder dollar fram till den 20 augusti, nästan tre gånger högre än under motsvarande period 2024.

EQT vill köpa upp den japanska hisstillverkaren Fujitec, i en av årets största potentiella affärer. (Foto: Amir Nabizadeh/TT).

Därmed väntas hela årets volymer överträffa fjolårets notering på drygt 40 miljarder dollar, enligt rådgivare och fondbolag.

Flera stora transaktioner har offentliggjorts under sommaren, bland annat Blackstones bud på 3,5 miljarder dollar för bemanningsföretaget Technopro samt EQT:s (börskurs EQT) bud på hisstillverkaren Fujitec värt 2,7 miljarder dollar.

