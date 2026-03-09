Ny granskning: Det gröna flaggskepp håller inte måttet

Powercell har i flera år marknadsfört sina bränsleceller som världsledande och redo för stora internationella satsningar. Bolaget är miljardvärderat och har tusentals småsparare.

Deras system ska snart driva både kryssningsfartyg och färjor. Men enligt ett tiotal personer med insyn i verksamheten bygger affärerna på löften som inte stämmer.

Tekniken håller inte vad den lovar

SVT och NRK har i sin granskning tagit del av interna dokument och hemliga tester, som visar att bränslecellerna tappar livslängd långt tidigare än vad kunderna fått besked om.

I ett avtal med norska färjor lovade Powercell 33 000 timmars drift. Tester som gjordes efter att kontraktet skrivits visar i stället runt 3 000 timmar. Alltså en tiondel av löftet.

I ett internt dokument konstaterar bolaget självt att systemet inte är tekniskt moget.

Källor beskriver hur anställda under flera år försökt slå larm om problemen, men att ledningen valt att skynda ut ofärdiga produkter och undanhålla information. ”Det är bedrägeri”, säger en av dem.

Powercell avfärdar kritiken

Powercells vd Richard Berkling avböjer intervju men skriver i ett mejl att produkterna är testade och validerade, att bolaget kommer leverera enligt avtal och att livslängden beror på korrekt drift.

Ledningen avfärdar uppgifterna om bedrägeri och menar att dokumenten inte speglar dagens uppdaterade system.

Men enligt både interna inspelningar och nya källuppgifter kvarstår problemen. Och tekniken levererar fortfarande inte det som utlovats.

