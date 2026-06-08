Dyrare bränsle får effekt – bilägare håller i plånboken

Europeiska bilister drar ned på bränsleköpen när stigande energipriser pressar hushållens ekonomi, visar ny statistik.

Det ses som ett tecken på att konsumenter börjar anpassa sitt beteende till den pågående energikrisen.

Enligt färska siffror från Eurostat minskade försäljningen av fordonsbränsle i eurozonen med 3,5 procent i april jämfört med samma månad året före.

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Mycket viktig transportväg

Det var den första nedgången sedan sommaren 2024 och den kraftigaste sedan oktober 2023.

Bakom utvecklingen ligger framför allt de kraftigt stigande olje- och bränslepriserna efter kriget med Iran, som har påverkat sjöfarten genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.

Innan konflikten trappades upp passerade omkring en femtedel av världens oljeexport genom sundet.

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Nedgången i bränsleförsäljningen syns i flera europeiska länder. Sex ekonomier, däribland Tyskland, Norge och Österrike, redovisade tvåsiffriga fall under perioden, skriver Financial Times.

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