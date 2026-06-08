Priset på bensin och diesel har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Det märks nu i statistiken i Europa.
Dyrare bränsle får effekt – bilägare håller i plånboken
Europeiska bilister drar ned på bränsleköpen när stigande energipriser pressar hushållens ekonomi, visar ny statistik.
Det ses som ett tecken på att konsumenter börjar anpassa sitt beteende till den pågående energikrisen.
Enligt färska siffror från Eurostat minskade försäljningen av fordonsbränsle i eurozonen med 3,5 procent i april jämfört med samma månad året före.
Läs mer: Bränslekris: Nu köper vi värmepump och elbilar. Dagens PS
Mycket viktig transportväg
Det var den första nedgången sedan sommaren 2024 och den kraftigaste sedan oktober 2023.
Bakom utvecklingen ligger framför allt de kraftigt stigande olje- och bränslepriserna efter kriget med Iran, som har påverkat sjöfarten genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.
Innan konflikten trappades upp passerade omkring en femtedel av världens oljeexport genom sundet.
Nedgången i bränsleförsäljningen syns i flera europeiska länder. Sex ekonomier, däribland Tyskland, Norge och Österrike, redovisade tvåsiffriga fall under perioden, skriver Financial Times.
Läs mer: Efterfrågan på biobränsle rusar – det får experter att oroa sig. Dagens PS
Diesel ökade mest
Även i Storbritannien minskade försäljningen av fordonsbränsle kraftigt i april efter en stark utveckling månaden innan.
Samtidigt har priserna stigit markant. I tolv EU-länder ökade dieselpriserna med mer än en tredjedel jämfört med året före.
Genomsnittspriset på diesel steg med nära 34 procent, medan bensinpriserna ökade med omkring 14 procent.
De högre energikostnaderna bidrog också till att inflationen i eurozonen steg till 3,2 procent i maj från 3 procent månaden före.
Försöker dämpa smällen
Utvecklingen har stärkt argumenten för att Europeiska centralbanken ska strama åt penningpolitiken efter en längre period av oförändrade räntor.
Flera europeiska regeringar har försökt mildra effekterna genom att sänka bränsleskatter eller införa andra stödåtgärder.
Länder som Tyskland, Spanien, Irland och Italien hör till dem som agerat för att dämpa prisökningarna.
Kan välja bilen trots allt
Enligt tankesmedjan Bruegel har europeiska regeringar hittills avsatt mer än elva miljarder euro för olika insatser.
Trots den senaste tidens efterfrågeminskning finns det bedömare som tror att bränsleförbrukningen kan få stöd senare under sommaren.
Om höga kostnader och begränsad tillgång på flygbränsle leder till dyrare flygresor kan fler semesterresenärer välja bilen framför flyget, något som skulle öka efterfrågan på bensin och diesel.
Läs mer: Oroväckande trenden: Företag dyker direkt efter notering. Dagens PS