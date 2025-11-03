September blev den starkaste månaden i Northmill Banks historia med 21 miljoner kronor i vinst före skatt. Samtidigt passerade företagsutlåningen en miljard kronor i godkända limiter.
Northmill når rekordvinst: "Redan lönsamma"
September 2025 blev den mest lönsamma månaden i Northmill Banks historia.
Vinsten före skatt landade på 21 miljoner kronor, enligt bolagets kvartalsrapport. För helkvartalet steg resultatet med 44 procent till 62 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.
Northmills vd Julie Chatterjee pekar ut två avgörande faktorer.
”Den ena är portföljtillväxt, främst från företagssidan, men även konsumentsidan växer på i bra tempo – det i kombination med våra transaktionsintäkter, som är på all time high”, säger hon till Realtid.
165 000 kortkunder på ett år
Antalet kortkunder exploderade under det gångna året. Från 49 000 kunder i tredje kvartalet 2024 till 165 000 vid senaste rapporteringen – en ökning med 237 procent. Mellan andra och tredje kvartalet i år växte kundbasen med nästan 80 procent.
Nyligen utsågs Northmills bankkort till det bästa debitkortet för resor 2025 av den oberoende kortjämförelsesajten Kortio.
”Ungefär 58 procent av alla svenskar reser, 47 procent mer än en gång per år. Vi ser fortsatt att det finns en stor tillväxtpotential för vårt kort”, säger Chatterjee.
Transaktionsintäkterna blev rekordstora under kvartalet och ökade med 47 procent jämfört med samma period året innan.
B2B-sidan rullar redan med vinst
Verksamheten mot mindre företag växte kraftigt under kvartalet. Transaktionsintäkterna för företag nästan fördubblades och uppgick till närmare 14 miljoner kronor, en uppgång med 94 procent på ett år.
Utlåningsportföljen mot företag passerade 800 miljoner kronor under tredje kvartalet. Godkända kreditlimiter överstiger nu en miljard kronor. Antalet företagskunder uppgår till 4 200.
”På en enhetsnivå, det vi kallar för unitlevel, är vi redan lönsamma. Nu handlar det om att skala företagssidan och vår företagsbank”, säger Chatterjee.
Målgruppen består av mikroföretag och mindre bolag med få anställda. Northmill erbjuder allt från lån och Swish till företagskonto och klientmedelskonto.
Ett särskilt konkurrensmedel: lagerbolag kan enligt Chatterjee sätta upp ett företagskonto inom 24 timmar. Hastigheten har gjort att banken nominerats till Fintech Futures Banking Tech Awards.
Lanserar bolån – då kommer lönekonto
För ett par veckor sedan lanserade Northmill en flexibel bolåneprodukt på den svenska marknaden. Produkten gör det möjligt för kunder att utöka befintliga bolån, flytta hela sitt bolån eller samla privatlån och krediter i bolånet för att sänka kostnader.
”På företagsdelen anser vi att vi är en fullservicebank i dag”, säger Chatterjee till Realtid.
På konsumentsidan saknas fortfarande ett lönekonto där kunder kan betala räkningar från. Det planeras lanseras nästa år.
Då ska kunderna tekniskt kunna använda Northmill för primära banktjänster, enligt vd:n.
Då toppar kostnadsnivån
Kostnads- och intäktskvoten ligger på 45 procent för kvartalet. Chatterjee avslöjar att nivån är medvetet höjd som en del av tillväxtstrategin.
”KI-talet har gått upp de senaste två åren, det är investeringar som vi gör i tillväxt. Tanken är att vi till slutet av nästa år kommer toppa det till runt 46-47 procent”, säger hon.
Därefter vänder kurvan. Målet är att nå 30 procent i slutet av 2028 genom den skalbara plattform som nu byggs.
Fortsatt stark utveckling
Kreditförlusterna uppgick till 6 procent under kvartalet, en förbättring jämfört med samma period föregående år.
Northmill räknar med fortsatt nedgång till cirka 4 procent i slutet av 2026 och 3–3,5 procent i slutet av 2028, enligt Chatterjee.
Rörelseintäkterna för det tredje kvartalet ökade med 25 procent till 227 miljoner kronor. Hittills i år är resultat före skatt 162 miljoner kronor, vilket är 45 procent högre än motsvarande period föregående år.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
