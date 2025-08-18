Nederländsk uppstickare tar upp kampen på Wall Street

Algoritmhandeln på Wall Street är en av de tuffaste branscherna i finansvärlden.

Det stoppar dock inte en nederländsk utmanare från att försöka knuffa ner de amerikanska jättarna från tronen.

Optiver trappar upp sin satsning i USA och öppnar ett nytt kontor på Manhattan i höst, skriver Bloomberg.

Ska anställa mer folk

Optiver grundades i Amsterdam 1986 och har vuxit till ett av världens mest framgångsrika firmor inom algoritmisk handel.

Bolaget, värt omkring 17 miljarder dollar enligt Bloomberg, har drygt 2 000 anställda globalt och verksamhet i elva städer.

Med en större närvaro i USA hoppas Optiver kunna tampas med sina större konkurrenter. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).

Trots detta har närvaron i USA länge betraktats som relativt begränsad. Nu planerar företaget att öka personalstyrkan i landet från cirka 530 till över 600 innan årsskiftet.

