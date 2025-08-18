Optiver, med huvudkontor i Amsterdam, har handlat med värdepapper i nästan 40 år. Nu försöker man slå sig in på marknaden i USA.
Nederländsk uppstickare tar upp kampen på Wall Street
Algoritmhandeln på Wall Street är en av de tuffaste branscherna i finansvärlden.
Det stoppar dock inte en nederländsk utmanare från att försöka knuffa ner de amerikanska jättarna från tronen.
Optiver trappar upp sin satsning i USA och öppnar ett nytt kontor på Manhattan i höst, skriver Bloomberg.
Ska anställa mer folk
Optiver grundades i Amsterdam 1986 och har vuxit till ett av världens mest framgångsrika firmor inom algoritmisk handel.
Bolaget, värt omkring 17 miljarder dollar enligt Bloomberg, har drygt 2 000 anställda globalt och verksamhet i elva städer.
Trots detta har närvaron i USA länge betraktats som relativt begränsad. Nu planerar företaget att öka personalstyrkan i landet från cirka 530 till över 600 innan årsskiftet.
Betydligt mindre än konkurrenterna på Wall Street
Det nya kontoret omfattar cirka 2 300 kvadratmeter på Park Avenue South, nära Madison Square Park. Expansionen markerar en offensiv på en marknad där konkurrensen är stenhård.
Rivalerna Citadel och Jane Street redovisade tillsammans mer än 30 miljarder dollar i handelsintäkter i fjol, att jämföra med Optivers 4 miljarder.
Optivers strategi bygger på att bredda produktutbudet i USA. Bolaget har länge haft sin styrka i optionshandel men vill nu även växa inom börshandlade fonder och krediter.
Har rekryterat ny chef
Särskilt ETF-marknaden bedöms som ett område med stor potential, även om Jane Street redan dominerar segmentet.
Rekrytering av analytiker och ingenjörer ses som avgörande för att kunna konkurrera.
För att driva expansionen har Optiver bland annat rekryterat Lance Braunstein, tidigare på Blackrock, som ny global teknikchef med placering i New York.
En växande bransch
”Förut verkade börshandel mest handla om stora, högljudda män som skrek åt varannan eller andra aggressiva människor i telefon. Vi sa: ’Vänta lite. Det finns ett matematiskt element i den här branschen som är underutnyttjat. Så vi tar den vinkeln'”, säger John Rothstein, som är COO på företaget.
Marknaden för elektronisk handel har vuxit kraftigt under senare år, delvis drivet av geopolitisk oro och högre volatilitet.
Enligt Bloomberg Intelligence väntas företag som Optiver, Citadel och Susquehanna tillsammans generera över 60 miljarder dollar i intäkter 2025, dubbelt så mycket som två år tidigare.
