Polestar har redan stoppats i USA på grund av nya regler. Nu kan en ännu större biltillverkare drabbas.
Mercedes kan få säljstopp i USA med ny lag
Mercedes-Benz kan förbjudas att sälja vissa bilar i USA om ett nytt lagförslag får stöd i den amerikanska kongressen.
Förslaget, som behandlas i senatens handelsutskott, syftar till att begränsa kinesiskt inflytande över uppkopplade fordon av nationella säkerhetsskäl.
Lagförslaget innebär att biltillverkare med mer än 15 procent kinesiskt ägande inte ska få sälja uppkopplade fordon (connected vehicles) på den amerikanska marknaden.
Riktar in sig på kinesiska ägare
Reglerna skulle även i praktiken stoppa importen av batterisystem från kinesiska CATL, världens största tillverkare av elbilsbatterier, skriver Financial Times.
Mercedes omfattas av förslaget eftersom kinesiska Geely och BAIC tillsammans äger omkring 20 procent av bolaget.
Mercedes framhåller dock att ingen enskild ägare kontrollerar mer än tio procent av aktierna och att de kinesiska ägarna saknar inflytande över bolagets styrelse och beslut.
Det tyska bolaget har försökt påverka lagstiftarna att mildra lagförslaget.
Allt mer intensiv debatt
Som argument lyfter Mercedes fram sin omfattande verksamhet i USA, där bolaget uppger att det stödjer omkring 160 000 arbetstillfällen genom fabriker, leverantörer och återförsäljare.
Förslaget är ytterligare ett led i USA:s ökade restriktioner mot kinesisk teknik.
Lagstiftarna bakom initiativet menar att kommunikationssystem i uppkopplade fordon kan användas för övervakning, cyberspionage och angrepp mot kritisk infrastruktur om de kontrolleras av utländska motståndare.
Debatten har också intensifierats efter att kinesiska elbilstillverkare ökat sin närvaro i Nordamerika.
Amerikanska biltillverkare har länge varnat för att kinesiska elbilar kan hota den inhemska fordonsindustrin.
Läs mer: Elbilar är livlinan för Kinas sjunkande ekonomi. Dagens PS
Polestar har stoppats
Flera europeiska biltillverkare följer utvecklingen noggrant.
Tidigare i år stoppades Geely-kontrollerade Polestar från att sälja nya elbilar i USA efter att bolaget inte fått nödvändigt godkännande enligt regler för uppkopplade fordon.
Samtidigt har Volvo Cars, som också kontrolleras av Geely, fått fortsätta sälja sina bilar efter att ha visat att fordonsdata inte överförs till Kina.
Även General Motors anpassar sig till de skärpta reglerna och har uppmanat tusentals leverantörer att ersätta kinesiska komponenter före 2027.
Dessutom planerar bolaget att flytta produktionen av modellen Buick Envision från Kina till USA.
Läs mer: Storvinst för Equinor – tjänade pengar på Iran-kriget. Dagens PS