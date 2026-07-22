Mercedes kan få säljstopp i USA med ny lag

Mercedes-Benz kan förbjudas att sälja vissa bilar i USA om ett nytt lagförslag får stöd i den amerikanska kongressen.

Förslaget, som behandlas i senatens handelsutskott, syftar till att begränsa kinesiskt inflytande över uppkopplade fordon av nationella säkerhetsskäl.

Lagförslaget innebär att biltillverkare med mer än 15 procent kinesiskt ägande inte ska få sälja uppkopplade fordon (connected vehicles) på den amerikanska marknaden.

Riktar in sig på kinesiska ägare

Reglerna skulle även i praktiken stoppa importen av batterisystem från kinesiska CATL, världens största tillverkare av elbilsbatterier, skriver Financial Times.

Mercedes omfattas av förslaget eftersom kinesiska Geely och BAIC tillsammans äger omkring 20 procent av bolaget.

Mercedes framhåller dock att ingen enskild ägare kontrollerar mer än tio procent av aktierna och att de kinesiska ägarna saknar inflytande över bolagets styrelse och beslut.

Det tyska bolaget har försökt påverka lagstiftarna att mildra lagförslaget.

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