Industrigruppen Novedo, som omsätter omkring tre miljarder kronor, får redan i dag en tillförordnad vd. Tina Hellstadius ersätter Per-Johan Dahlgren, som ska leda börsnoterade Beijer Alma. Han lämnar flera månader före den sista dag som Novedo tidigare angav.
Novedo tidigarelägger vd-bytet – Hellstadius tar över i dag
Styrelsen i Novedo Holding har utsett Tina Hellstadius till tillförordnad vd och koncernchef från och med den 9 november. Det framgick av ett pressmeddelande i torsdags.
Hon ersätter Per-Johan Dahlgren, som i slutet av oktober meddelade att han lämnar efter sex år på posten. Då sa bolaget att han skulle sitta kvar tills en efterträdare var på plats, men längst till den 21 april 2027.
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Nu lämnar han den operativa rollen ungefär fem månader före det datumet. Dahlgren finns dock kvar till bolagets förfogande året ut.
Enligt styrelsen ska lösningen ge kontinuitet i ledningen och en stabil grund för verksamheten.
Lång erfarenhet som vd
Hellstadius har lett affärsområdet Installation & Tjänster sedan juni 2025 och sitter i Novedos operativa ledningsgrupp. Tidigare har hon varit vd för Compass Group Sverige, Lassila & Tikanoja Sverige och SOL Facility Services. Hon har också haft ledande roller på EuroMaint Rail, LRF, Scania och Telia, och hon är civilingenjör från KTH.
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”Vi är mycket glada att Tina Hellstadius tar sig an rollen som tillförordnad vd och koncernchef”, säger styrelseordföranden Mikael Ericson i pressmeddelandet.
Hellstadius säger själv att hon ser fram emot att leda koncernen och att utveckla Novedo vidare tillsammans med styrelsen, ledningen och medarbetarna.
Bolaget kommentar inte hur långt de kommit med att rekrytera en permanent vd.
Ska leda Beijer Alma
Redan när avgången meddelades stod det klart vart Dahlgren skulle. Samma dag, den 22 oktober, utsåg industrigruppen Beijer Alma honom till ny vd. Han ska tillträda senast i april 2027, rapporterade EFN.
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Det kan sätta punkt för en lång period med tillfälliga vd-lösningar i Uppsalabolaget. Beijer Alma har bytt vd tre gånger sedan Henrik Perbeck avgick 2025, skriver EFN:s Ture Wester. Hans efterträdare Oscar Fredell tillträdde i november 2025 men lämnade redan i januari i år av personliga skäl. Sedan dess är styrelseledamoten Johnny Alvarsson återigen tillförordnad vd.
Börsnoteringen dröjer
Dahlgren har lett Novedo sedan starten tillsammans med huvudägaren Esmaeilzadeh Holding, som grundades av syskonen Saeid och Mouna Esmaeilzadeh. I dag består koncernen av ett trettiotal bolag med omkring 1 400 anställda inom segmenten Industri, Infrastruktur och Installation & Tjänster.
Ambitionen har varit tydlig från början. ”Vi har vår egen modell och eftersträvar att bygga något som liknar Lifco”, sa Dahlgren till Affärsvärlden 2023. Då siktade bolaget på att noteras under fjärde kvartalet samma år.
Den noteringen blev aldrig av. I stället har Novedo lånat på kreditmarknaden. Hösten 2024 tog bolaget bland annat in ett obligationslån på 1,25 miljarder kronor och konvertibler på 550 miljoner kronor. Enligt bolaget skulle konvertiblerna stärka kapitalstrukturen inför en möjlig notering.
När avgången meddelades lyfte Mikael Ericson fram att Dahlgren hade förberett Novedo för en möjlig börsnotering. Bolaget har inte gett någon tidplan för en sådan.