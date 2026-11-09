Novedo tidigarelägger vd-bytet – Hellstadius tar över i dag

Styrelsen i Novedo Holding har utsett Tina Hellstadius till tillförordnad vd och koncernchef från och med den 9 november. Det framgick av ett pressmeddelande i torsdags.

Hon ersätter Per-Johan Dahlgren, som i slutet av oktober meddelade att han lämnar efter sex år på posten. Då sa bolaget att han skulle sitta kvar tills en efterträdare var på plats, men längst till den 21 april 2027.

Missa inte: Sequoia halverar antalet partners – river upp Bothas arv. Realtid

Nu lämnar han den operativa rollen ungefär fem månader före det datumet. Dahlgren finns dock kvar till bolagets förfogande året ut.

Enligt styrelsen ska lösningen ge kontinuitet i ledningen och en stabil grund för verksamheten.

Lång erfarenhet som vd

Hellstadius har lett affärsområdet Installation & Tjänster sedan juni 2025 och sitter i Novedos operativa ledningsgrupp. Tidigare har hon varit vd för Compass Group Sverige, Lassila & Tikanoja Sverige och SOL Facility Services. Hon har också haft ledande roller på EuroMaint Rail, LRF, Scania och Telia, och hon är civilingenjör från KTH.

Läs även: Vd-krisen skakar AI-jätten – här är frågan alla ställer sig. Dagens PS

ANNONS

”Vi är mycket glada att Tina Hellstadius tar sig an rollen som tillförordnad vd och koncernchef”, säger styrelseordföranden Mikael Ericson i pressmeddelandet.

Hellstadius säger själv att hon ser fram emot att leda koncernen och att utveckla Novedo vidare tillsammans med styrelsen, ledningen och medarbetarna.

Bolaget kommentar inte hur långt de kommit med att rekrytera en permanent vd.