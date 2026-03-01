Investerare satsar på Pokémon-kort: "Bättre än Picasso"

Sällsynta samlarkort har fått ny status som investeringsobjekt efter rekordförsäljningen av ett extremt ovanligt Pokémonkort.

Sociala medier-profilen och wrestlern Logan Paul auktionerade nyligen ut sitt ”Pikachu Illustrator”-kort från 1998 för 16,5 miljoner dollar, vilket satte nytt världsrekord för ett samlarkort på auktion.

Köparen, AJ Scaramucci, ser kortet som början på en långsiktig satsning på verkliga, begränsade tillgångar med både kulturellt och ekonomiskt värde.

”Astronomisk tillväxt”

Marknaden för samlarkort har exploderat under de senaste åren.

Enligt analysföretaget Card Ladder har den sekundära försäljningsvolymen nästan fördubblats under de senaste två åren, och e-handelsjätten eBay rapporterar att samlarobjekt, särskilt samlarkort, varit en stark drivkraft bakom tillväxten.

”Speciellt under 2025 har tillväxten varit astronomisk”, säger Ken Goldin, grundare och vd för Goldin Auctions, som ägs av eBay, till CNBC.

Priserna har stigit kraftigt: Paul köpte kortet 2021 för 5,3 miljoner dollar och gjorde över 200 procent i vinst vid försäljningen.