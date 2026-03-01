Kan samlarkort vara en ny tillgångsklass för investerare? Flera uppmärksammade köp pekar på det.
Investerare satsar på Pokémon-kort: "Bättre än Picasso"
Sällsynta samlarkort har fått ny status som investeringsobjekt efter rekordförsäljningen av ett extremt ovanligt Pokémonkort.
Sociala medier-profilen och wrestlern Logan Paul auktionerade nyligen ut sitt ”Pikachu Illustrator”-kort från 1998 för 16,5 miljoner dollar, vilket satte nytt världsrekord för ett samlarkort på auktion.
Köparen, AJ Scaramucci, ser kortet som början på en långsiktig satsning på verkliga, begränsade tillgångar med både kulturellt och ekonomiskt värde.
”Astronomisk tillväxt”
Marknaden för samlarkort har exploderat under de senaste åren.
Enligt analysföretaget Card Ladder har den sekundära försäljningsvolymen nästan fördubblats under de senaste två åren, och e-handelsjätten eBay rapporterar att samlarobjekt, särskilt samlarkort, varit en stark drivkraft bakom tillväxten.
”Speciellt under 2025 har tillväxten varit astronomisk”, säger Ken Goldin, grundare och vd för Goldin Auctions, som ägs av eBay, till CNBC.
Priserna har stigit kraftigt: Paul köpte kortet 2021 för 5,3 miljoner dollar och gjorde över 200 procent i vinst vid försäljningen.
Kan vara svårsålda
Card Ladders Pokémon-index har ökat 145 procent under det senaste året, jämfört med S&P 500:s uppgång på 15,2 procent under samma period.
”Jag menar, en Picasso-målning kan vara fantastisk. Men Pokémon betyder mycket mer än bara en Picasso-målning för människor”, sa AJ Scaramucci i en intervju nyligen.
Trots de höga avkastningarna varnar experter för att samlarkort inte bör ersätta traditionella investeringar.
De är ofta svårsålda och värdet bestäms av auktioner eller samlarnas bedömning, samtidigt som skatten på kapitalvinster är högre än för aktier.
Vill köpa ännu fler sällsynta objekt
Samtidigt ser vissa investerare dem som ett sätt att skydda kapital mot inflation genom att placera pengar i verkliga, sällsynta tillgångar.
Scaramucci planerar nu en satsning via sitt företag Treasure Trove, där Pokémonkort är första steget i ett bredare projekt som ska omfatta olika typer av sällsynta objekt.
Hur företaget kommer att fungera och om kortet kommer säljas vidare är ännu oklart.
