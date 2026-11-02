Marabouägaren kräver stopp för julgodis – strid om ordet ”snöboll”

För andra gången på kort tid kommer rapporter om att Marabous ägare Mondelēz vidtar åtgärder mot en konkurrent. Den här gången gäller det snöbollar.
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Livsmedelsjätten Mondelēz International har hamnat i en varumärkestvist med det brittiska veganska chokladföretaget Moo Free.
Konflikten gäller användningen av namnet Snowballs för en chokladprodukt som Mondelēz anser gör intrång i bolagets varumärkesrättigheter.
Mondelēz, som äger bland annat Cadbury och Toblerone, har skickat ett juridiskt krav till Moo Free om att företaget omedelbart ska sluta sälja sina White Choccy Snowballs och ta bort produkterna från butikshyllorna.
Registerade varumärket för 25 år sedan
Moo Frees produkt består av risbollar med smak av kex, täckta med mjölkfri vit choklad, skriver The Guardian.
Den är även glutenfri och riktar sig till konsumenter som undviker mjölkprodukter och andra allergener.
Tvisten handlar om att Cadbury lanserade sina Snowballs i Storbritannien redan 1966. Produkten säljs i dag som Mini Snow Balls och består av Dairy Milk-choklad täckt av ett krispigt lager av vit florsockerglasyr.
Mondelēz registrerade Snowball och Snowballs som varumärken för chokladprodukter 2001.
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Säljs hos Waitrose
Enligt Moo Free har företaget sålt sina egna snöbollar i omkring två år utan att tidigare ha fått några invändningar från Mondelēz.
Kravet kommer nu strax före julhandeln, en av årets viktigaste försäljningsperioder för chokladbranschen.
Moo Free grundades 2010 i Devon av Mike Jessop och hans fru. Bakgrunden var att paret hade svårt att hitta allergivänlig choklad till påsk och jul.
Företaget började sälja sina produkter på nätet och fick senare in dem hos den brittiska dagligvarukedjan Waitrose och andra större livsmedelsbutiker.
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Har stämt annat chokladföretag
Grundaren har ifrågasatt Mondelēz agerande och menar att bolaget använder en hårdhänt juridisk strategi mot ett betydligt mindre företag.
Han har också ifrågasatt möjligheten att registrera ett så pass allmänt använt ord som snöboll som varumärke.
Konflikten är den andra på kort tid där Mondelēz agerar mot ett mindre brittiskt veganskt chokladföretag.
Förra veckan inledde bolaget en rättslig process mot Catherine’s Originals, som anklagas för att ha efterliknat Toblerones karakteristiska triangulära form med sin chokladprodukt O’bar.
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