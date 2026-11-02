Marabouägaren kräver stopp för julgodis – strid om ordet ”snöboll”

Livsmedelsjätten Mondelēz International har hamnat i en varumärkestvist med det brittiska veganska chokladföretaget Moo Free.

Konflikten gäller användningen av namnet Snowballs för en chokladprodukt som Mondelēz anser gör intrång i bolagets varumärkesrättigheter.

Mondelēz, som äger bland annat Cadbury och Toblerone, har skickat ett juridiskt krav till Moo Free om att företaget omedelbart ska sluta sälja sina White Choccy Snowballs och ta bort produkterna från butikshyllorna.

Registerade varumärket för 25 år sedan

Moo Frees produkt består av risbollar med smak av kex, täckta med mjölkfri vit choklad, skriver The Guardian.

Den är även glutenfri och riktar sig till konsumenter som undviker mjölkprodukter och andra allergener.

Tvisten handlar om att Cadbury lanserade sina Snowballs i Storbritannien redan 1966. Produkten säljs i dag som Mini Snow Balls och består av Dairy Milk-choklad täckt av ett krispigt lager av vit florsockerglasyr.

Mondelēz registrerade Snowball och Snowballs som varumärken för chokladprodukter 2001.

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