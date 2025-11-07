Realtid
Visumkriget – så lockas kapitalet bort från väst

visumkriget
Dubai lockar världens ultrarika som aldrig förr. (Foto: Canva/Fatima Shbair/AP/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Förenade Arabemiratens gyllene visum har förvandlat emiratet till ett nav för globalt kapital. Nu slår Dubai New York som världens mest attraktiva stad för ultrarika.

För 5 miljoner kronor köper du tio år i Dubai – och slipper varje krona i arvsskatt, kapitalvinstskatt och förmögenhetsskatt.

Förenade Arabemiratens gyllene visum har förvandlat emiratet till ett nav för globalt kapital, enligt fastighetsrådgivaren Savills.

Residensprogram och skattepolicy har blivit konkurrensverktyg mellan stater – och omformar kartan för globalt kapital.

Traditionella finanscentrum kan inte längre räkna med att behålla kapitalet på kulturell dragningskraft och livskvalitet.

Arvsskattens kylande effekt

Italien har infört en platt skatt på global inkomst, vilket drivit efterfrågan på lyxfastigheter i Milano.

New York lockar med politisk stabilitet och företagsvänligt klimat, men möter konkurrens från destinationer med lägre skattetryck.

Storbritanniens arvsskatter slår däremot hårt mot London. Trots kulturell dragningskraft och topplacering i livskvalitet har höga skatter på arv dämpat intresset för lyxbostäder.

visumkriget
Storbritanniens finansminister Rachel Reeves har utlovat ännu fler skattehöjningar. (Foto: Jose Luis Magana/AP/TT)

Savills konstaterar att det fått en ”kylande effekt” på Londons attraktionskraft bland äldre förmögna, skriver Bloomberg.

Skillnaderna mellan öst och väst är i högsta grad konkreta. USA har höga trösklar för arvsskatt, Mellanöstern nästan inga alls – vilket syns tydligt i rankningen.

Företagsklimat slår livskvalitet

Där företagsklimat tidigare var en faktor bland många har det nu blivit avgörande vid val av bostadsort. Dubai och New York toppar listan just för sina företagsvänliga miljöer och geopolitiska stabilitet, konstaterar Savills.

Familjevänlig infrastruktur spelar också roll. Dubai har fler internationella skolor än någon annan stad i indexet – med god marginal.

Många skolor rapporterar växande väntelistor när nya familjer strömmar till emiratet – en signal om att flyttarna planerar långsiktigt.

Arvsskatten har blivit särskilt betydelsefull för var äldre förmögna individer köper fastigheter. Jurisdiktioner där skatten är obefintlig eller har höga tröskelvärden rankas systematiskt högre än de med omfattande arvsbeskattning.

Asien växer snabbast

Förskjutningen går inte bara mot skattefördelaktiga jurisdiktioner, utan också mot techdrivna städer i Asien.

Shenzhen och Bengaluru har sett antalet miljonärer växa med tresiffriga tal det senaste decenniet. Shanghai, Bangkok och Tokyo har gynnats av stark ekonomisk expansion i regionen.

Globalt växte antalet dollarmiljonärer med 680 000 personer under 2024, en ökning med 1,2 procent. Savills räknar med ytterligare 5 miljoner nya miljonärer fram till 2029.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

