Visumkriget – så lockas kapitalet bort från väst

För 5 miljoner kronor köper du tio år i Dubai – och slipper varje krona i arvsskatt, kapitalvinstskatt och förmögenhetsskatt.

Förenade Arabemiratens gyllene visum har förvandlat emiratet till ett nav för globalt kapital, enligt fastighetsrådgivaren Savills.

Residensprogram och skattepolicy har blivit konkurrensverktyg mellan stater – och omformar kartan för globalt kapital.

Traditionella finanscentrum kan inte längre räkna med att behålla kapitalet på kulturell dragningskraft och livskvalitet.

Arvsskattens kylande effekt

Italien har infört en platt skatt på global inkomst, vilket drivit efterfrågan på lyxfastigheter i Milano.

New York lockar med politisk stabilitet och företagsvänligt klimat, men möter konkurrens från destinationer med lägre skattetryck.

Storbritanniens arvsskatter slår däremot hårt mot London. Trots kulturell dragningskraft och topplacering i livskvalitet har höga skatter på arv dämpat intresset för lyxbostäder.

Storbritanniens finansminister Rachel Reeves har utlovat ännu fler skattehöjningar. (Foto: Jose Luis Magana/AP/TT)

Savills konstaterar att det fått en ”kylande effekt” på Londons attraktionskraft bland äldre förmögna, skriver Bloomberg.

Skillnaderna mellan öst och väst är i högsta grad konkreta. USA har höga trösklar för arvsskatt, Mellanöstern nästan inga alls – vilket syns tydligt i rankningen.