Boom i Europas försvarsindustri – nu kommer stålbadet

Tyskland driver på

Bakom explosionen ligger dels Tysklands historiska satsning på 600 miljarder euro fram till 2029, dels EU:s initiativ ReArm Europe. Initativet ska leda till investeringar på 800 miljarder euro fram till 2033, skriver Svenska Dagbladet.

Europa har nu tre försvarsstartups med ”unicorn”-status över en miljard euro: drönarföretagen Helsing, Quantum Systems och Tekever, skriver FT.

Stor utslagning väntar

Men framgångssagan har en baksida. Torsten Reil vid tyska drönartillverkaren Helsing varnade nyligen på Bloombergs Tech Summit i London att 80 procent av företagen förmodligen inte kommer att klara sig.

Nicholas Nelson vid riskkapitalbolaget Archangel Ventures, som fått projektförslag från 1 200 nya försvarsföretag bara i år, menar att branschen närmar sig ”toppen av en hajp-kurva” enligt FT.

Banker fortsätter hindra försvarsstartups

Till problemen kommer att många försvarsföretag fortfarande kämpar med att få tillgång till banktjänster.

Trots att fler banker lättat på sina restriktioner visar en studie från Nato Innovation Fund att nästan 10 procent av de 75 största europeiska bankerna fortfarande begränsar finansiering till konventionella vapen och företag inom dubbla användningsområden, rapporterar Financial Times.

Europas största bank HSBC upprätthåller strikta undantag för vapenproducenter. Medan Revolut helt nyligen avslutade sitt samarbete med det portugisiska drönarföretaget Tekever.

”De informerade oss bara om att de inte längre kunde arbeta med oss eftersom vi var involverade i försvar”, säger Tekevers vd Ricardo Mendes till FT

Enligt en EU-studie beskriver 40 procent av små och medelstora försvarsföretag tillgång till finansiering som svår eller mycket svår, jämfört med 30 procent bland andra småföretag.

Fiona Murray, ordförande för Nato Innovation Fund, varnar att om finansieringsbarriärerna kvarstår ”kommer företagen helt enkelt att gå dit det är enklare – och det betyder USA”.

Fragmenterat EU är ett hinder

The Economist pekar på ytterligare strukturella problem som hotar Europas förmåga att bygga en stark försvarsindustri.

Fragmentering av industrin är ett stort hinder där tyska Rheinmetall omsatte bara en sjättedel av amerikanska Lockheed Martin förra året. Långsamma upphandlingsprocesser och brist på kapital för att skala upp företag försvårar ytterligare.

Stefan Röbel, grundare av ARX Robotics, ser dock positivt på utrensningen.

”Det är som att kasta upp bollar i luften och se hur många som blir kvar där uppe. Och då är det bättre att ha många bollar än bara ett fåtal”, säger han till SvD.

Frågan är nu om Europa kan bygga en försvarsindustri som klarar sig utan USA. Något som blir allt mer kritiskt när Donald Trump återvänt till Vita huset och europeiska ledare ifrågasätter amerikanskt stöd.