Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram.
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer.
Länder som tidigare varit nära allierade tvingas nu anpassa sig till Trumps humör och ambitioner.
Det skapar osäkerhet om USA:s framtida roll i världen – och presidenten verkar inte ha något emot det, skriver Financial Times.
Försöker bearbeta Trump
Under det senaste året har ledare från Japan, Storbritannien och andra länder valt att flirta med Trump för att säkra fördelar, inklusive statliga besök och nomineringar till Nobels fredspris.
Denna typ av anpassning har blivit ett sätt för allierade att minimera risken för ekonomiska eller diplomatiska repressalier.
Ett avskräckande exempel är relationen med Indien, där Trump införde 50-procentiga tullar på grund av diplomatiska motsättningar.
Även Kanada drabbades av ökade tullar efter en regional reklamkampanj som upprörde presidenten.
Har fått leva med tullar
Trump tycks ha etablerat en linje i sin handelspolitik med fokus på tullar som ofta är svårförutsägbara.
Storbritannien, Japan, EU, Filippinerna och Sydafrika har alla drabbats av olika nivåer av straffbeskattning på export till USA.
Kina hotades nyligen med 100-procentiga tullar innan ett toppmöte ledde till ett reducerat snitt på 45 procent.
Har egna intressen
Presidenten har drivit diplomatiska initiativ som fredsavtal i Mellanöstern och Sydostasien, men är beredd att använda militär makt där det passar hans agenda, inklusive attacker mot Iran och insatser mot narkotikasmuggling i Karibien.
Trump-administrationen präglas av tre konkurrerande utrikespolitiska grupper: de som förespråkar robust amerikansk makt, de som vill begränsa USA:s engagemang globalt, och de som vill fokusera resurser på Asien och Kina.
Trump själv tillhör ingen av dessa grupper och styr istället efter egna intressen, menar forskaren Jeremy Shapiro på European Council on Foreign Relations.
”Bryr sig inte”
”Presidenten bryr sig inte om någon av dessa skolor. Han drivs av sina egna personliga och psykologiska intressen”, säger han till FT.
Konsekvenserna är tydliga: USA:s allierade börjar hedga sina risker och söker alternativ till amerikanskt skydd, både militärt och ekonomiskt.
Europeiska länder satsar på självständiga försvars- och satellitsystem, medan länder i det globala syd reagerar mer direkt mot upplevt amerikanskt utpressningsbeteende.
