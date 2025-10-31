Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt

Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer.

Länder som tidigare varit nära allierade tvingas nu anpassa sig till Trumps humör och ambitioner.

Det skapar osäkerhet om USA:s framtida roll i världen – och presidenten verkar inte ha något emot det, skriver Financial Times.

Försöker bearbeta Trump

Under det senaste året har ledare från Japan, Storbritannien och andra länder valt att flirta med Trump för att säkra fördelar, inklusive statliga besök och nomineringar till Nobels fredspris.

Denna typ av anpassning har blivit ett sätt för allierade att minimera risken för ekonomiska eller diplomatiska repressalier.

Narendra Modi fick känna på Trumps oberäkneliga sätt efter en dispyt. (Foto: Leon Neal/AP/TT).

Ett avskräckande exempel är relationen med Indien, där Trump införde 50-procentiga tullar på grund av diplomatiska motsättningar.

Även Kanada drabbades av ökade tullar efter en regional reklamkampanj som upprörde presidenten.