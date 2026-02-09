Gruv-vd:n sågar regeringen: "Ska fan inte vara enkelt"

Regeringen och delar av näringslivet vill korta handläggningstiderna för nya gruvor.

Men nu får de mothugg från ett oväntat håll.

Gruvbolaget Viscarias vd Jörgen Olsson går i motsatt riktning och menar att gruvtillstånd måste vara både tidskrävande och kostsamma.

”Ska vara ett helvete”

Hans argument är att verksamheten innebär stora miljöingrepp och långsiktiga risker.

”Det ska fan inte vara enkelt att få ett gruvtillstånd. Det ska vara ett helvete. Det är ansvarslöst att säga att det ska vara mycket enklare”, säger han till TT.

Viscaria fick i april 2025 tillstånd att återuppta kopparbrytning i Kiruna efter tre års prövning.

Kostade 120 miljoner att få tillstånd

Enbart tillståndsprocessen uppges ha kostat omkring 120 miljoner kronor. Gruvan, som legat vilande sedan 1997, planeras nå full produktion först 2029.

Bakgrunden är ett kraftigt stigande kopparpris, drivet av efterfrågan från bland annat AI-infrastruktur och den gröna omställningen.

Samtidigt minskar kopparhalterna globalt, vilket spär på ett strukturellt underskott på metallen.

Viscaria har tecknat en avsiktsförklaring med tyska Aurubis om delar av framtida leveranser och behöver totalt cirka sex miljarder kronor i finansiering.