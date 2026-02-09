Många i gruvbranschen vill se enklare processer för att få gruvtillstånd. Men Viscaria-vd:n Jörgen Olsson är inte en av dem.
Gruv-vd:n sågar regeringen: "Ska fan inte vara enkelt"
Mest läst i kategorin
Elbilarna blir fler i Europa – men skillnaderna är stora
Norden ligger i topp när det gäller elbilsförsäljning. Samtidigt väljer allt fler hybridbilar framför helelektriska modeller, visar ny statistik. Efterfrågan på elbilar fortsatte att öka i Europa under 2025, men utvecklingen visar tydliga skillnader mellan länder och regioner. Totalt stod eldrivna fordon för mer än en fjärdedel av alla nya bilregistreringar, vilket bekräftar att elektrifieringen …
"Trumps Fed-chef" har sågat banken – nu byter han fot
Efter en lång period som högljudd kritiker av den amerikanska centralbanken tar snart Kevin Warsh över ledarskapet. Det har redan inneburit ett skifte i tonläge och åsikter. USA:s tillträdande centralbankschef Kevin Warsh står inför uppgiften att leda världens viktigaste centralbank i ett känsligt ekonomiskt läge. Nomineringen av honom från Donald Trump har väckt stor uppmärksamhet, …
Svenskt bolag lägger ner i USA – flyttar produktionen trots tullrisk
Det svenska industriföretaget Bulten stänger sin produktion i Ohio och satsar istället på distribution på den amerikanska marknaden. Bulten (börskurs Bulten) meddelade under måndagen att företaget lägger ner tillverkningen vid sin anläggning i Streetsboro, Ohio, och istället konsoliderar produktionen till Europa. Produktionsvolymer som tidigare tillverkades i USA kommer framöver att hanteras vid bolagets europeiska fabriker, …
Så saboterar svenska arbetssättet globala samarbeten
Svenska företag är starka globalt. Men bakom bilden av modern ledarskapskultur finns beteenden som skapar friktion i internationella samarbeten. Affärskulturexperten Philip Sjögren varnar i Affärsvärlden för att svenska arbetssätt ofta misstolkas och ibland kan irritera omvärlden. Kärnan i problemet är, enligt Sjögren, att svenskar överskattar sin förmåga att fungera i andra affärskulturer. Läs också:”Lyckad integration …
Saabs miljardspel i Kanada: Lockar med jobb och export
Saab för intensiva diskussioner med Kanada om att leverera Gripen-plan som ett komplement till F-35, samtidigt som svenska företaget erbjuder att bygga upp lokal produktion i landet. Det uppgav Saabs (börskurs Saab) vd Micael Johansson under ett investerarmöte. ”Vi tillhandahåller all detaljerad information som de behöver för att förstå” hur snabbt tekniköverföring kan ske och …
Regeringen och delar av näringslivet vill korta handläggningstiderna för nya gruvor.
Men nu får de mothugg från ett oväntat håll.
Gruvbolaget Viscarias vd Jörgen Olsson går i motsatt riktning och menar att gruvtillstånd måste vara både tidskrävande och kostsamma.
”Ska vara ett helvete”
Hans argument är att verksamheten innebär stora miljöingrepp och långsiktiga risker.
”Det ska fan inte vara enkelt att få ett gruvtillstånd. Det ska vara ett helvete. Det är ansvarslöst att säga att det ska vara mycket enklare”, säger han till TT.
Viscaria fick i april 2025 tillstånd att återuppta kopparbrytning i Kiruna efter tre års prövning.
Kostade 120 miljoner att få tillstånd
Enbart tillståndsprocessen uppges ha kostat omkring 120 miljoner kronor. Gruvan, som legat vilande sedan 1997, planeras nå full produktion först 2029.
Bakgrunden är ett kraftigt stigande kopparpris, drivet av efterfrågan från bland annat AI-infrastruktur och den gröna omställningen.
Samtidigt minskar kopparhalterna globalt, vilket spär på ett strukturellt underskott på metallen.
Viscaria har tecknat en avsiktsförklaring med tyska Aurubis om delar av framtida leveranser och behöver totalt cirka sex miljarder kronor i finansiering.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.