Riksbankschefen om kriget: "Dämpande effekt för svensk ekonomi"

Krigseffekten kommer sedan det mesta har pekat uppåt efter det att Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 1,75 procent i slutet av januari.

”Vi ser ju stigande oljepriser, vi ser stigande gaspriser. Vi hade redan från början förhöjda elpriser. De såg ut att komma ned, men på terminsmarknaden ser det ut som att det inte blir en så kraftig nedgång”, säger Erik Thedéen till TT om de omedelbara marknadsreaktionerna på Irankriget.

”Det är klart att det här har en effekt för alla de som ska tanka bilen och värma huset. Det blir en dämpande effekt för svensk ekonomi och det skulle kunna ha en viss effekt på inflationen”, tillägger han.

Intervju görs i samband med en utfrågning i riksdagens finansutskott.

Ganska små effekter

Enligt Thedéen är krigseffekterna än så länge ganska små. Den stora frågan är om utvecklingen i Mellanöstern slår mot ekonomisk aktivitet på bredare front, anser han.

”Då pratar vi om investeringar och konsumtion. Och det vet vi väldigt lite om. Det handlar mycket om varaktighet. Går det över snabbt eller ligger det kvar under lång tid.”

Ett högre oljepris har ”en närmast matematisk koppling” till högre priser på bensin och diesel, enligt Thedéen.

”Då går det in som en komponent i konsumentprisindex (KPI). Men sedan kan andra komponenter driva åt andra hållet. Så man kan inte utifrån det här säga att vi skulle få en dramatiskt högre inflation.”

”Det direkta genomslaget, med de prisuppgångarna vi har sett hittills, är enligt standardsamband ganska begränsat.”