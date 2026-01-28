Sysselsättningen ökar - utrikesfödda står för lyftet

Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån ökade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 22 000 personer jämfört med samma månad året innan.

Totalt uppgick antalet sysselsatta till 5 182 000 personer. Samtidigt låg arbetslösheten i åldern 20–65 år kvar på 5,6 procent, oförändrat från november 2024.

”Arbetsmarknaden fortsätter att visa en svag positiv utveckling. Även om siffrorna relativt sett är oförändrade ser vi att arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar i vissa grupper”, säger Sofia Löfgren, statistiker på SCB.

Utrikes födda driver ökningen i antal

Sysselsättningen ökade både bland kvinnor och män, men utvecklingen skiljer sig åt mellan grupperna.

Antalet sysselsatta kvinnor steg med drygt 14 000 personer, medan antalet sysselsatta män ökade med 8 000.

Nästan hela uppgången förklaras av utrikes födda, där sysselsättningen ökade med 12 000 kvinnor och 8 000 män jämfört med november 2024.