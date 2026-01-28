28 jan. 2026

Makro

Sysselsättningen ökar - utrikesfödda står för lyftet

Logga Arbetsförmedlingen
Sysselsättningen fortsätter att stiga enligt SCB:s novemberstatistik, även om utvecklingen skiljer sig tydligt mellan olika grupper.
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

Antalet sysselsatta i Sverige fortsatte att stiga i november 2025. Men arbetslösheten som helhet består.

Enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån ökade antalet sysselsatta i åldern 15–74 år med 22 000 personer jämfört med samma månad året innan.

Totalt uppgick antalet sysselsatta till 5 182 000 personer. Samtidigt låg arbetslösheten i åldern 20–65 år kvar på 5,6 procent, oförändrat från november 2024.

”Arbetsmarknaden fortsätter att visa en svag positiv utveckling. Även om siffrorna relativt sett är oförändrade ser vi att arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar i vissa grupper”, säger Sofia Löfgren, statistiker på SCB.

Utrikes födda driver ökningen i antal

Sysselsättningen ökade både bland kvinnor och män, men utvecklingen skiljer sig åt mellan grupperna.

Antalet sysselsatta kvinnor steg med drygt 14 000 personer, medan antalet sysselsatta män ökade med 8 000.

Nästan hela uppgången förklaras av utrikes födda, där sysselsättningen ökade med 12 000 kvinnor och 8 000 män jämfört med november 2024.

Olika mått i olika riktningar

Samtidigt visar SCB:s tabeller att sysselsättningsgraden bland utrikes födda minskade något. Det beror på att måttet sysselsättningsgrad mäter andelen sysselsatta i relation till hela befolkningen i gruppen.

Om befolkningen växer snabbare än antalet sysselsatta, exempelvis genom inflyttning eller fler personer i arbetsför ålder, kan andelen sjunka även när antalet sysselsatta ökar.

Det är alltså ingen motsättning, utan två olika mått som rör sig i olika riktningar.

För befolkningen 20–65 år låg sysselsättningsgraden totalt på 78,8 procent, i princip oförändrat från året innan.

Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda är dock fortsatt stora: 82,7 procent av inrikes födda i arbetsför ålder var sysselsatta, jämfört med 68,2 procent av utrikes födda.

Arbetslösheten minskar marginellt

Antalet arbetslösa i åldern 20–65 år uppgick i november till 284 000 personer, en minskning med 1 000 jämfört med samma månad föregående år.

Arbetslösheten var 5,5 procent för kvinnor och 5,6 procent för män. För kvinnor låg nivån stilla, medan arbetslösheten bland män sjönk med 0,1 procentenheter.

Arbetslösheten bland utrikes födda var 12,0 procent, betydligt högre än de 3,4 procent som noterades bland inrikes födda.

Bakom siffrorna

Statistiken bygger på SCB:s BAS‑system, som sammanställer administrativa uppgifter om sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften.

Klassificeringen är hierarkisk, vilket innebär att varje individ tilldelas en enda arbetsmarknadsstatus.

BAS används för att följa både övergripande utveckling och förändringar i mindre grupper, exempelvis på kommunnivå.

ArbetslöshetSysselsättning
