Rolls‑Royce väljs som leverantör för flera nya SMR‑reaktorer. Men stora hinder återstår innan de kan leverera ström till svenskarna.
Sverige väljer Rolls Royce
Sverige tar ett historiskt steg när Videberg Kraft väljer Rolls-Royce SMR som leverantör för tre planerade reaktorer på västkusten. Det blir landets första nya kärnkraftsanläggning sedan 1980‑talet, enligt OilPrice.
Affären gör att Rolls-Royce nu har SMR-projekt och avtal kopplade till tre europeiska länder: Storbritannien, Tjeckien och Sverige. För bolaget är det ett strategiskt genombrott – för Sverige ett politiskt vägval.
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Tekniken är lovande – men oprövad
Rolls‑Royce SMR är en 470‑megawatts modulär reaktor som ska byggas i fabrik och monteras på plats. Ambitionen är kortare byggtid och lägre kostnader genom serieproduktion jämfört med traditionella reaktorer.
Men Rolls-Royce SMR är ännu inte i kommersiell drift någonstans. OilPrice konstaterar att Rolls-Royce ännu saknar en byggd referensanläggning – ingen av deras SMR-anläggningar har nått byggfas.
Det innebär att Sverige satsar på en lösning som fortfarande befinner sig i utvecklingsfas
Bränsle och teknik under fortsatt utveckling
utvecklar Rolls-Royce även andra avancerade kärnkraftskoncept. Dagen innan Sverige‑beskedet tecknade bolaget ett avtal med brittiska National Nuclear Laboratory och japanska JAEA om att utveckla nästa generation av högtemperaturreaktorer och TRISO‑bränsle
Det kan stärka bolagets långsiktiga position – men visar också att delar av den avancerade kärnkraftstekniken fortfarande utvecklas.
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Lång väg till svensk elproduktion
Sveriges beslut är tydligt: ny kärnkraft ska byggas, och Rolls‑Royce blir en central aktör. Men även med kontrakt på plats återstår stora praktiska steg innan reaktorerna kan börja leverera ström.
Tekniken är oprövad, bränslekedjan under utveckling – och Sverige står inför egna flaskhalsar. Landet saknar i dag tillräckligt många ingenjörer, regulatorer och leverantörer för att bygga flera reaktorer samtidigt.
Myndigheter och bransch beskriver ett system som redan är hårt belastat av befintlig drift och moderniseringar.
Internationella analyser visar att SMR‑tekniken kräver serier på tusentals reaktorer för att nå kostnadseffektivitet, långt över vad någon marknad planerar. Flera projekt i USA och Europa har redan lagts ned just på grund av att kalkylerna inte håller.