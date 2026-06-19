Sverige väljer Rolls Royce

Sverige tar ett historiskt steg när Videberg Kraft väljer Rolls-Royce SMR som leverantör för tre planerade reaktorer på västkusten. Det blir landets första nya kärnkraftsanläggning sedan 1980‑talet, enligt OilPrice.

Affären gör att Rolls-Royce nu har SMR-projekt och avtal kopplade till tre europeiska länder: Storbritannien, Tjeckien och Sverige. För bolaget är det ett strategiskt genombrott – för Sverige ett politiskt vägval.

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Tekniken är lovande – men oprövad

Rolls‑Royce SMR är en 470‑megawatts modulär reaktor som ska byggas i fabrik och monteras på plats. Ambitionen är kortare byggtid och lägre kostnader genom serieproduktion jämfört med traditionella reaktorer.

Men Rolls-Royce SMR är ännu inte i kommersiell drift någonstans. OilPrice konstaterar att Rolls-Royce ännu saknar en byggd referensanläggning – ingen av deras SMR-anläggningar har nått byggfas.

Det innebär att Sverige satsar på en lösning som fortfarande befinner sig i utvecklingsfas